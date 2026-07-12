Gobierno destina RD$15.8 millones a asistencia social y mejoramiento de viviendas en Samaná

El Gobierno realizó una jornada de asistencia social en la provincia de Samaná con una inversión de RD$15.8 millones, que incluyó la entrega de 5,000 raciones alimenticias, el mejoramiento de viviendas y la apertura de un comedor comunitario.

Las acciones fueron desarrolladas a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), en el marco del programa El Gobierno Contigo, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Como parte de la intervención, brigadas distribuyeron 5,000 raciones de alimentos casa por casa en los municipios de Sánchez y Santa Bárbara de Samaná. Del total, 2,000 fueron entregadas en Sánchez y 3,000 en Santa Bárbara, incluidas 300 para residentes de Arroyo Barril.

La jornada también contempló el amueblamiento de 55 viviendas de familias en condición de vulnerabilidad y el cambio de techos en otras 100 casas, en coordinación con la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial y la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep). La inversión en materiales para estos trabajos ascendió a 6.5 millones de pesos.

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Otra de las obras puestas en funcionamiento fue el Comedor Comunitario de Sánchez, con capacidad para elaborar y distribuir hasta 5,000 raciones de alimentos cocidos al día para personas de escasos recursos del municipio y comunidades cercanas.

El director de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, afirmó que las intervenciones responden a necesidades planteadas por líderes comunitarios durante los encuentros realizados por el presidente Abinader en la provincia.

Además de las acciones de asistencia social, el Gobierno informó que dispuso el equipamiento de la Escuela Técnica de Las Galeras, a través de la Junta del Distrito Municipal, y la entrega de abanicos a la iglesia Espíritu Santo, en la comunidad Los Cacaos, para apoyar las actividades comunitarias que desarrolla esa parroquia.

La jornada forma parte del programa El Gobierno Contigo, mediante el cual el Gobierno coordina la participación de distintas instituciones para ejecutar obras y ofrecer servicios en comunidades priorizadas.