Intrant inaugura primera oficina de licencias de conducir en Hato Mayor

La apertura fue encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, donde dijo que el horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inauguró la primera oficina de licencias de conducir en la provincia de Hato Mayor, con el objetivo de acercar estos servicios a los ciudadanos y evitar que tengan que desplazarse a otras demarcaciones para gestionar el documento.

La oficina está ubicada en la calle Ramón Matías Mella, frente a la Gobernación Provincial, y forma parte del plan de expansión del Intrant para aumentar la cobertura de este servicio de 14 a 32 demarcaciones en todo el país. La nueva dependencia tendrá capacidad para emitir hasta 200 licencias diariamente.

La apertura fue encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, donde dijo que el horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante el acto, Morrison afirmó que la nueva oficina responde a la estrategia de descentralizar los servicios de licencias de conducir y facilitar el acceso de la población a trámites más ágiles y seguros.

Nueva licencia de conducir

También indicó que la apertura coincide con la implementación de la nueva licencia de conducir, un documento que incorpora tecnología de mayor seguridad y estándares de reconocimiento internacional.

Por su parte, José Rijo Presbot destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para acercar los servicios públicos a la ciudadanía y fortalecer la modernización institucional.

La gobernadora Maribel Simón de Reyes señaló que la oficina atiende una demanda de larga data en la provincia, ya que permitirá a los residentes realizar sus gestiones sin asumir los costos y el tiempo que implicaban los traslados a otras localidades.

Según el IIntrant, la nueva dependencia beneficiará de manera directa a 29,772 propietarios de vehículos de los municipios Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar y El Valle, así como de los distritos municipales Yerba Buena, Mata Palacio, Guayabo Dulce y Las Cañitas.

En la oficina estarán disponibles servicios de expedición de nuevas licencias, renovaciones, duplicados, licencias para motocicletas, evaluaciones médicas, exámenes teóricos y pruebas prácticas para motociclistas, entre otros trámites.