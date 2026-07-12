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Jhonny Aristy
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Jhonny Aristy anuncia candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados

Sostuvo que su candidatura surge ante lo que definió como un deterioro de la institución y la necesidad de encaminar una nueva etapa basada en la unidad

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    Jhonny Aristy anuncia candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados
    El abogado y dirigente gremial Jhonny Aristy. (FUENTE EXTERNA)

    El abogado y dirigente gremial Jhonny Aristy anunció este domingo sus aspiraciones a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) para el período 2026-2029, con la promesa de impulsar un proceso de fortalecimiento institucional y recuperación del gremio.

    Aristy sostuvo que su candidatura surge ante lo que definió como un deterioro de la institución y la necesidad de encaminar una nueva etapa basada en la unidad, la transparencia y el compromiso con los profesionales del derecho.

    "El Colegio de Abogados debe estar conectado con la realidad social y profesional en la que ejercemos los abogados y abogadas dominicanos. Nuestro gremio necesita una dirección comprometida, con trayectoria y voluntad para defender las reivindicaciones de la clase jurídica", expresó.

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    Plan de acción 2026-2029

    El aspirante afirmó que, de resultar electo, impulsará un plan de gestión orientado a la modernización del CARD, el fortalecimiento de la defensa institucional y la dignificación del ejercicio profesional.

    • Indicó que su propuesta estará contenida en un Plan de Acción CARD 2026-2029, que incluirá iniciativas dirigidas a fortalecer la unidad del gremio, recuperar el prestigio de la institución, promover la transparencia administrativa, ampliar los programas de capacitación y defender los derechos de los abogados.

    Aristy hizo un llamado a los profesionales del derecho a respaldar un proyecto que, según afirmó, busca convertir al Colegio de Abogados en una institución más moderna, representativa y acorde con las necesidades actuales del sistema de justicia.

    "Hoy asumimos con firmeza esta decisión, convencidos de que juntos podemos devolverle el prestigio a nuestro gremio", concluyó.

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