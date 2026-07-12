El ministro de Defensa destaca cooperación de RD para enfrentar desafíos de seguridad en la región

El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (centro), durante su participación en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de la cooperación regional, la interoperabilidad y el desarrollo de capacidades conjuntas para enfrentar los desafíos comunes de seguridad durante su participación en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA).

La conferencia reunió a ministros de Defensa y altas autoridades civiles y militares de más de 30 países del continente para analizar temas de interés estratégico, entre ellos la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, las amenazas híbridas, la ciberdefensa, la protección de infraestructuras críticas, la respuesta ante desastres y los efectos del cambio climático.

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Defensa informó que durante su participación Fernández Onofre señaló que las amenazas actuales trascienden las fronteras nacionales y requieren una respuesta coordinada entre los Estados, basada en la confianza, el intercambio de información y la cooperación permanente.

Asimismo, destacó que las instituciones de defensa deben continuar fortaleciéndose para aumentar la resiliencia nacional y desarrollar capacidades interoperables que permitan responder de manera más efectiva a escenarios cada vez más complejos.

Colaboración ante emergencias internacionales

Como muestra del compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional, Fernández Onofre presentó la reciente respuesta del país tras los terremotos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela mediante la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

El ministro explicó que esta operación permitió el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, así como el envío de asistencia humanitaria, evidenciando la capacidad nacional para actuar de manera rápida y coordinada ante situaciones de emergencia internacional.

Fernández Onofre afirmó que la cooperación hemisférica constituye una necesidad estratégica para enfrentar amenazas comunes y sostuvo que las capacidades compartidas fortalecen la paz, salvan vidas y generan confianza entre las naciones.

La participación dominicana en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas permitió fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con países del continente, así como ampliar los mecanismos de cooperación en materia de defensa, intercambio de experiencias y consolidación de alianzas estratégicas.

Suscriben Declaración de Cusco

Como resultado de la conferencia, los ministros y jefes de delegación participantes suscribieron la Declaración de Cusco, un documento que reafirma el compromiso de los Estados con el fortalecimiento del diálogo político-estratégico, la cooperación hemisférica en materia de defensa, la generación de confianza mutua y el desarrollo de capacidades conjuntas para contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad de las Américas.

Al concluir su intervención, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre reiteró la voluntad de la República Dominicana de continuar trabajando junto a las demás naciones del hemisferio para construir una región más segura, resiliente y solidaria.