Adompretur abre convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo Turístico 2026

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, afirmó que el premio constituye el principal reconocimiento al periodismo turístico del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) abrió la convocatoria para la vigésima segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL) 2026, dirigida a periodistas y comunicadores cuyos trabajos sobre turismo hayan sido publicados entre octubre de 2025 y agosto de 2026.

La entidad informó que las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto, mientras que la ceremonia de premiación se celebrará el 4 de noviembre .

Bajo el concepto "Contadores de Historias: Historias que nos Conectan", la edición de este año busca reconocer el trabajo de quienes, a través de distintos formatos periodísticos, contribuyen a difundir la riqueza natural, cultural, gastronómica y humana de la República Dominicana.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal de Adompretur y remitir los enlaces o archivos de sus trabajos, junto con la documentación requerida, antes del cierre de la convocatoria.

Bases renovadas

Adompretur informó que el PEL 2026 contará con bases actualizadas y un nuevo jurado, cuyos integrantes serán anunciados próximamente.

Entre las novedades figuran criterios específicos para evaluar trabajos publicados en medios digitales, mecanismos de verificación para garantizar la originalidad de los contenidos y disposiciones relacionadas con el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

La presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, afirmó que el premio constituye el principal reconocimiento al periodismo turístico del país.

"El PEL reconoce el talento, el rigor, la investigación y el compromiso de periodistas y comunicadores que contribuyen a proyectar la riqueza natural, cultural e histórica de la República Dominicana y a promover un turismo responsable, sostenible y de excelencia", expresó.

Por su parte, la directora del premio y vicepresidenta de Adompretur, Millizen Uribe, invitó a periodistas y comunicadores de medios nacionales y regionales a participar en la convocatoria.

Los trabajos podrán concursar en las categorías de prensa escrita, audiovisual, prensa digital, revista impresa y/o digital, arte y cultura, fotografía, gastronomía, turismo regional, ecoturismo y periodismo de opinión .

Los ganadores recibirán premios en metálico y la tradicional estatuilla elaborada por los talleres de El Artístico, en La Romana.