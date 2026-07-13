Comunitarios de Monción reclaman una ambulancia para atender emergencias

Los comunitarios de Monción realizaron una protesta este lunes en demanda de una ambulancia. ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios del municipio de Monción reclamaron este lunes a las autoridades la asignación de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos, al asegurar que la falta de una unidad pone en riesgo la atención oportuna de personas que sufren accidentes o emergencias médicas.

Los residentes denunciaron que, cuando ocurre una situación que requiere un traslado urgente, deben esperar la llegada de una ambulancia desde otro municipio o recurrir a vehículos particulares, lo que retrasa la atención de los pacientes.

"En una emergencia, cada minuto cuenta", expresaron los comunitarios, quienes señalaron que esta situación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Indicaron que la ausencia de una ambulancia genera preocupación ante accidentes de tránsito, incendios, complicaciones de salud y otras eventualidades que requieren atención inmediata.

Es una necesidad

Los ciudadanos afirmaron que su reclamo responde a una necesidad de la comunidad y no a intereses políticos.

Asimismo, sostuvieron que el Cuerpo de Bomberos requiere una ambulancia equipada para complementar las labores de rescate y ofrecer los primeros auxilios durante el traslado de los pacientes hacia los centros de salud.

Los comunitarios hicieron un llamado al Gobierno, al Ministerio de Salud Pública, al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y a las demás instituciones competentes para que asignen una unidad de forma permanente al municipio.

"Esta ambulancia no sería un lujo, sino una herramienta indispensable para salvar vidas", manifestaron.