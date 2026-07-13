Faride descarta renunciar de Interior y Policía, como piden algunos

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Ante el creciente clamor social por los excesos policiales, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defendió este lunes la continuidad del proceso de la reforma policial, calificándolo como un desafío histórico necesario y progresivo, al tiempo que descartó renunciar al cargo como también piden algunos sectores.

Al ser cuestionada sobre si la recurrencia de casos de abuso de la fuerza evidencia un fracaso de la transformación de la institución, la funcionaria sostuvo que la reforma busca corregir rezagos acumulados durante casi un siglo y afirmó que nunca antes un gobierno había asumido una transformación de esa magnitud.

"Ningún gobierno había trabajado ni priorizado una reforma en la Policía Nacional desde hace 90 años, precisamente por los desafíos, los retos y los intereses que hay que encarar", expresó tras la reunión de Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Raful sostuvo que la gestión del presidente Luis Abinader asumió "el compromiso, la responsabilidad y el costo" de impulsar la reforma policial, que, según explicó, comprende cambios en los procesos internos, interoperabilidad entre instituciones, nuevas políticas públicas, modernización administrativa y mayores niveles de transparencia para fortalecer la prevención del delito y la seguridad ciudadana.

"Cumpliendo el compromiso"

Sobre los señalamientos de la oposición que exigen su renuncia, Raful fue enfática al descartar cualquier intención de apartarse del cargo.

En ese sentido, aseguró que su permanencia responde a una responsabilidad delegada por el presidente Luis Abinader.

"Yo estoy cumpliendo el compromiso y con el trabajo diario que tenemos en este sentido. Nuestro rol aquí es ejercer con toda responsabilidad, transparencia y honestidad", manifestó, reafirmando que continuará al frente de la institución "tal y como nos ha designado el Presidente de la República".

La funcionaria planteó que existen "muchas oportunidades" de mejora, subrayando que la autocrítica es parte de la hoja de ruta en el camino hacia la construcción de una Policía que responda a los estándares que dictan las leyes.

Asimismo, aseguró que el Gobierno mantendrá una política de cero tolerancias frente a las actuaciones irregulares de agentes policiales y reiteró que cualquier miembro de la institución que incurra en violaciones será investigado por el Ministerio Público.

"No vamos a someter a la impunidad a nadie que esté dentro de una institución que haya violentado la ley... no tenemos nada que ocultar" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Al concluir, la ministra reivindicó el trabajo de los servidores públicos involucrados en la reforma policial y exhortó a los medios de comunicación a abordar el tema con mayor profundidad.

"Aquí hay hombres y mujeres dándolo todo por este país, que no dormimos, que trabajamos, que nos enfrentamos, que nos preocupamos y asumimos el costo político de tomar decisiones en contra de intereses malsanos", manifestó.