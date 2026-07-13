Cinco muertos en 48 horas: la violencia golpea a las provincias Santiago y Duarte

Al menos cinco personas han muerto en hechos violentos ocurridos durante las últimas 48 horas en las provincias Santiago y Duarte, mientras las autoridades investigan una sexta muerte cuyo origen aún no ha sido determinado.

Uno de los casos es el hallazgo del cadáver de Lisette Noemí Almonte Peña, de 18 años, encontrado la mañana de este lunes con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, entre las comunidades Don Pedro y Monte Adentro, en Santiago.

La joven, residente en el distrito municipal de Jacagua, había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde la tarde del domingo. Su cuerpo fue localizado por varias personas que se detuvieron en la zona y notificaron a las autoridades.

El fiscal actuante, Pedro Martínez, informó que, de manera preliminar, el caso es investigado como una muerte violenta, aunque indicó que aún se encuentran en la fase inicial de las pesquisas.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia correspondiente.

Por otro lado, un hombre de 32 años murió a causa de dos disparos durante un incidente ocurrido en el ensanche Bolívar, en Santiago.

La víctima fue identificada como Danny Acevedo. De acuerdo con el informe preliminar, el presunto responsable es un hombre conocido únicamente con el apodo de "el Gordito", quien permanece prófugo.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con un conflicto por la venta de drogas.

En otro suceso registrado el domingo en el distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago, Divani García Almonte, de 22 años, murió a causa de un disparo en el rostro en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Asimismo, tres hermanos, entre ellos un adolescente de 16 años, son señalados como los presuntos responsables de la muerte del delivery Joel Rivera Heredia, de 24 años, conocido como "King", ocurrida la noche del sábado en el sector Hato Mayor, en Santiago.

Los presuntos agresores fueron identificados como Eudis Martínez Henríquez, alias El Pana, de 21 años; Anneudy Rafael Cabrera Henríquez, alias Cocote, de 19; y un menor de edad.

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Cadáver putrefacto

Además de estos hechos, las autoridades investigan la muerte de una persona cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en el sector Bella Vista, al suroeste de Santiago.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.

Muerto en Duarte

En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Miguel Ramón Cruz Gómez murió y otra persona resultó herida durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en las inmediaciones del parque Los Mártires, tras una discusión por un turno para ser atendidos en un puesto de venta de hot dogs.

Tras el hecho, el presunto responsable huyó del lugar y es buscado por la Policía Nacional.

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