DNCD apresa a presunto microtraficante con casi 1 millón de pesos, miles de dólares y una yipeta

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó en la tarde de este martes que fue apresado un presunto microtraficante de sustancias narcóticas durante una operación de interdicción realizada en la ciudad de Santiago.

De acuerdo a una nota de la institución, el detenido fue identificado como Kelvin Elías Jiménez (Neno).

Elías Jiménez fue capturado mediante una orden de allanamiento ejecutada en un apartamento de la calle K, edificio Residencial García 1, sector Corona Plaza, atendiendo a informes de inteligencia de que el individuo operaba un punto de venta de drogas.

Detalles de la operación

La DNCD indicó que durante la intervención, se incautaron 2,339 gramos de un material rocoso aparentemente crack, nueve porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, equivalentes a 820 gramos, 976,550 pesos, 3,588 dólares estadounidenses, una yipeta, dos celulares, una balanza, tres cadenas, dos guillos, tres relojes, una máquina de contar dinero, un rollo de plástico para embalaje y 15 cajas de bicarbonato de sodio.

Alias Neno fue puesto a la disposición de la justicia por violar la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Antecedentes del detenido

Según Control de Drogas, el detenido es señalado como un importante cabecilla del microtráfico en la ciudad de Santiago, figura con al menos cinco registros por tráfico y venta de sustancias controladas.

Las autoridades profundizan las investigaciones en torno a su captura, mientras las presuntas drogas ocupadas durante el operativo fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).