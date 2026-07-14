Ningún policía formado bajo el nuevo modelo "ha tenido acciones fuera de la ley", según Mu-Kien

Inducción de agentes de la Policía Nacional sobre el cinturón multipropósito ( DIARIO LIBRE )

La directora ejecutiva de la Reforma Educativa de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang, aseguró que, hasta el momento, ninguno de los agentes formados bajo el nuevo modelo policial, y parte de los antiguos capacitados ha protagonizado actuaciones fuera del marco de la ley.

"Hasta ahora, ninguno de los que ha recibido la formación ha tenido acciones fuera de la ley", afirmó durante una entrevista en el programa El Día, en la que participó junto al comisionado para la reforma policial, Luis García, al responder sobre los cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de la Policía tras la muerte del joven Darlin Mercado, ocurrida durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Sobre ese caso, Mu-Kien explicó que el agente involucrado no pertenece a las promociones graduadas bajo el nuevo modelo de formación policial. ´´Se graduó hace siete años y tampoco fue beneficiado con los cursos complementarios dirigidos al personal policial en servicio, que concluyeron en junio de este año", precisó.

Preparación

El comisionado para la reforma policial, Luis García, indicó que unos 11,000 nuevos agentes ya se encuentran prestando servicio, mientras continúa el fortalecimiento de la formación académica y práctica como uno de los pilares de la reforma.

Según detalló, el proceso de transformación educativa ha permitido capacitar a 8,400 estudiantes y nuevos policías como parte de la escala de entrenamiento de la reforma. La meta es que, para 2028, los 26,000 agentes de la Dirección Central de Prevención hayan recibido la capacitación contemplada en el nuevo modelo policial.

Como parte de esa estrategia, se han capacitado a 70 instructores, que actualmente operan en cuatro unidades móviles de entrenamiento ubicadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, Higüey y Pedernales. Estas unidades están destinadas principalmente a actualizar los conocimientos y prácticas del personal con más años de servicio.

El plan contempla ampliar esa capacidad con 10 unidades móviles al cierre de este año y alcanzar 19 para 2028, con el propósito de extender la capacitación continua en todo el territorio nacional.

Al hablar sobre los principales cambios introducidos en los últimos cinco años, el funcionario puntualizó la incorporación del enfoque de justicia procedimental, orientado a fortalecer el respeto de los derechos ciudadanos, la legitimidad de la actuación policial, el trato respetuoso hacia la ciudadanía y la confianza de la población en la institución.