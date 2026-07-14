Francia y República Dominicana refuerzan la cooperación en el Día de la Bastilla

De Izquierda a derecha, la primera dama, Raquel Arbaje; el presidente de la República, Luis Abinader; la embajadora de Francia Sonia Barbry; y viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, participó este lunes en la recepción organizada por la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, conocida como el Día de la Bastilla.

La conmemoración recuerda cada 14 de julio la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía absoluta.

Según una nota de prensa, durante la actividad se realizó un encuentro privado en el que también participaron el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Antonio Díaz; representantes del cuerpo diplomático, funcionarios gubernamentales, empresarios e invitados especiales.

Relaciones bilaterales

En su intervención, la embajadora Barbry resaltó la sólida relación entre Francia y la República Dominicana, la cual, afirmó, está cimentada en principios compartidos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre las naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-94703-pm-e3e8bf27.jpeg La embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry. (FUENTE EXTERNA)

La diplomática recordó que más de 6,000 dominicanos residen en Francia y señaló que la reciente visita oficial del presidente Abinader a París contribuyó a fortalecer la confianza entre ambos gobiernos y a reafirmar el compromiso de ampliar la cooperación bilateral.

Asimismo, destacó que, durante más de 20 años, Francia ha respaldado proyectos estratégicos en el país mediante financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Indicó que esa entidad ha canalizado más de 1,500 millones de dólares para iniciativas relacionadas con transporte urbano, agua potable, saneamiento, energía y desarrollo territorial, al tiempo que adelantó la firma de una nueva hoja de ruta para la cooperación entre ambas naciones.

Cooperación en seguridad

Barbry también valoró la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, especialmente el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Anunció la construcción de una Academia Regional de Capacitación contra el Narcotráfico, que tendrá como objetivo formar especialistas de la región.

Además, destacó los avances en la cooperación cultural, científica y educativa, que incluyen programas para la formación de profesores de francés, proyectos de investigación, apoyo a las artes y la próxima firma de un acuerdo intergubernamental en materia educativa y cultural.

En representación del canciller Roberto Álvarez, el viceministro Francisco Caraballo afirmó que la República Dominicana y Francia continúan fortaleciendo una relación sustentada en la confianza, el respeto mutuo y una visión compartida de futuro.

Sostuvo que el diálogo político entre ambos países ha permitido ampliar la agenda de cooperación en áreas como desarrollo sostenible, seguridad, lucha contra el narcotráfico y estabilidad regional.