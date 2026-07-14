República Dominicana participa como observador en la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres

La embajadora dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandra Hernández González. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana participó como país observador en la sesión anual de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, celebrada en la ciudad de Nueva York del 23 al 25 de junio de 2026.

La misión dominicana estuvo encabezada por Alejandra Hernández González, embajadora y representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien dirigió la participación activa del país en su calidad de vicepresidente del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac).

Favorece independencia

Durante la sesión, la representación dominicana facilitó la adopción de la Decisión 2026/10 sobre auditoría interna e investigaciones, lo que reafirmó la importancia de garantizar la independencia y el financiamiento sostenible de las funciones de supervisión.

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Asimismo, presentó la posición nacional sobre el Informe de la Directora Ejecutiva, en la que expresó sus preocupaciones respecto de algunos aspectos de la posible fusión entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y ONU-Mujeres, en el marco de la iniciativa ONU80.

En el ámbito regional, la República Dominicana también presentó una declaración conjunta, junto con un grupo de países de América Latina y el Caribe, sobre los temas de mayor relevancia para la región en el Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo.