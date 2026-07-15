Capturan a dos fugitivos dominicanos reclamados por EE. UU. por homicidio y agresión sexual

Los hombres fueron arrestado durante operativos simultáneos realizados por agentes de la DNCD en varias provincias del país. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público y con el apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), capturaron a dos ciudadanos dominicanos requeridos por la justicia estadounidense por cargos de homicidio en segundo grado y agresión sexual.

Los arrestos fueron realizados durante operativos simultáneos ejecutados en San José de Las Matas, provincia Santiago, y San Pedro de Macorís, informó la DNCD este miércoles.

Uno de los detenidos es Mario Jaquez, también identificado como Mario Elvin Jaquez o Mario Elvin Fernández Ureña, quien fue arrestado en la calle principal de la comunidad Los Montones, en San José de Las Matas, en cumplimiento de una orden emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con la institución, el dominicano es requerido por un tribunal del estado de Nueva York, donde enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, en presunta violación de las leyes penales de Estados Unidos.

El segundo capturado fue identificado como Mario Juan García, quien fue detenido en las proximidades de la calle Sexta, en la provincia San Pedro de Macorís, tras un operativo de seguimiento e inteligencia.

Cargos y extradición

Según la DNCD, García es reclamado por las autoridades estadounidenses para responder por cargos de agresión sexual, poner en peligro a una menor y promover la participación de un menor en actividades obscenas, hechos que presuntamente violan los estatutos generales del estado de Connecticut.

La institución informó que ambos detenidos agotarán los procedimientos legales correspondientes para su extradición a Estados Unidos, donde deberán responder por las acusaciones que pesan en su contra.

La DNCD señaló que estas capturas forman parte de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la colaboración judicial con las autoridades estadounidenses.