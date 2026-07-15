Idoppril abre oficina en Mao para atender a 25,000 trabajadores

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, informó que la Regional Noroeste atiende alrededor de 5,000 servicios mensuales. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) inauguró una nueva oficina de servicios en Mao, Valverde, con la que busca acercar la atención a más de 25,000 trabajadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) de las provincias del noroeste.

La nueva sede brindará servicios a trabajadores y empleadores de Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, donde la institución registra unas 900 empresas afiliadas.

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, informó que la Regional Noroeste atiende alrededor de 5,000 servicios mensuales, entre orientaciones telefónicas, autorizaciones médicas, recepción de documentos y acompañamiento a trabajadores afectados por accidentes laborales.

La directora regional, Natividad Espinal, indicó que durante el último año la entidad destinó RD$54.8 millones al pago de prestaciones de salud para trabajadores de la zona afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Accidentes laborales

Además, señaló que desde 2025 hasta la fecha se han gestionado 2,351 accidentes laborales en la región, con procesos que incluyen investigación del caso, cobertura médica, seguimiento clínico y apoyo para la recuperación del trabajador.

El Idoppril destacó que la apertura de esta oficina forma parte de su estrategia para ampliar la cobertura y ofrecer servicios más cercanos a los afiliados del Seguro de Riesgos Laborales.