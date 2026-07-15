Motoconchistas participan en consulta nacional para prevenir violencia contra mujeres

Representantes del Ministerio de la Mujer y Fenamoto durante la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres: "Voces que aportan soluciones desde la población masculina" . ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer inició este miércoles una Consulta Nacional a la población masculina para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres con la participación de más de 60 motoconchistas afiliados a la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto).

La Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres: "Voces que aportan soluciones desde la población masculina" es una iniciativa que busca generar un proceso participativo con hombres de distintos sectores del país, combinando espacios de sensibilización, capacitación y diálogo para recoger sus experiencias, percepciones y propuestas destinadas a fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres.

El proceso nacional estuvo organizado por el Ministerio de la Mujer con el acompañamiento técnico de Luis Vergés.

De acuerdo a una nota, durante la consulta los motoconchistas completaron un cuestionario de manera anónima y compartieron sus experiencias y propuestas para contribuir al diseño de estrategias dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres desde los territorios.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó el papel de los motoconchistas como actores comunitarios cercanos a la vida diaria de muchas mujeres, al señalar que el vínculo de confianza que construyen con sus usuarias puede convertirlos en aliados importantes para la prevención de la violencia y la promoción de entornos más seguros.

Explicó que la prevención de la violencia contra las mujeres requiere involucrar con mayor apertura a los hombres, escuchando sus experiencias y propuestas como parte de las soluciones. Añadió que, toda la sociedad debe asumir un rol activo en su prevención.

En tanto, El presidente de Fenamoto, Oscar Almánzar, consideré que la iniciativa constituye un paso importante al acercar las acciones de prevención de la violencia al sector motoconchista, quienes por su contacto diario con la población pueden contribuir a la detección temprana y canalización de situaciones de violencia contra las mujeres.

Conferencia sobre nuevas masculinidades

En el marco de la consulta, se desarrolló la conferencia "El papel de los hombres en la prevención de la violencia hacia las mujeres", impartida por el doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, Luis Vergés, quien tuvo a su cargo la conducción metodológica del proceso de diálogo.

Durante su ponencia, el doctor Vergés afirmó que "no hay ninguna justificación para que un hombre violente a una mujer en cualquier circunstancia" y explicó que la violencia es una decisión personal, no una reacción provocada por otra persona.

Exhortó a los participantes a fortalecer las relaciones familiares, aprender a manejar el estrés y las emociones, pensar "en frío" antes de actuar y resolver los conflictos con paciencia, autocontrol e inteligencia.