República Dominicana mira al modelo de Emiratos Árabes para modernizar sus controles migratorios

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien habló sobre el proyecto de modernización tecnológica de los controles migratorios. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Dirección General de Migración anunció un proyecto para modernizar los controles de entrada y salida de la República Dominicana mediante sistemas biométricos y herramientas digitales, aunque no informó cuándo comenzará a aplicarse ni explicó en qué consistirá concretamente el nuevo procedimiento.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, indicó este miércoles que la iniciativa abarcaría aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y fortalecer la seguridad migratoria.

Sin embargo, el funcionario no precisó si el sistema utilizará reconocimiento facial, huellas dactilares, escaneo del iris u otro mecanismo de identificación. Tampoco aclaró si los viajeros deberán completar nuevos formularios, registrarse previamente, utilizar puertas automatizadas o realizar algún trámite adicional antes de entrar o salir del país.

Para los pasajeros, el anuncio no implica por el momento un cambio inmediato en los procedimientos migratorios. La propuesta todavía se encuentra en fase de evaluación técnica y no tiene una fecha anunciada para su entrada en funcionamiento.

Migración tampoco informó si la tecnología se aplicará a todos los viajeros, únicamente a extranjeros, a residentes o a ciudadanos dominicanos. Otro aspecto pendiente es cómo se almacenarán y protegerán los datos biométricos recogidos, durante cuánto tiempo permanecerán en poder de las autoridades y con cuáles instituciones podrían ser compartidos.

Asesoría de los Emiratos Árabes Unidos

Lee Ballester ofreció las declaraciones durante una visita a la sede de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, en Santiago.

El funcionario estuvo acompañado por una comisión de representantes de los Emiratos Árabes Unidos, país que ofrece asesoría técnica a Migración tomando como referencia su experiencia en sistemas automatizados de control migratorio y manejo de grandes cantidades de pasajeros.

La institución no detalló el alcance del acompañamiento extranjero, el costo estimado del proyecto, las empresas que suministrarían los equipos ni si se contempla algún proceso de contratación pública.

Más agentes para los operativos migratorios

Durante la visita, el director también anunció que la institución incorporará nuevos agentes para reforzar los operativos de interdicción migratoria en distintas provincias.

Según explicó, 164 aspirantes reciben entrenamiento en Santiago y serán graduados entre la última semana de este mes y la primera del próximo. Posteriormente serán desplegados como parte del plan de fortalecimiento dispuesto por el presidente Luis Abinader.

Lee Ballester señaló que los agentes fueron reclutados y formados en Santiago con la finalidad de ampliar la capacidad operativa de Migración en la región Norte.

La institución proyecta dividir la provincia de Santiago en tres áreas de operaciones para aumentar la presencia de agentes y ampliar la cobertura territorial.

El funcionario hizo referencia a las denuncias sobre la presencia de ciudadanos haitianos que han establecido negocios en el Centro Histórico de Santiago y aseguró que Migración trabaja de manera coordinada con la Gobernación Provincial y la Alcaldía.

Cerca de 200,000 deportaciones

Lee Ballester informó además que, en lo que va de año, Migración ha deportado cerca de 200,000 extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular.

Indicó que la mayor cantidad de operativos se ha concentrado en el Gran Santo Domingo y la región Este.

El director sostuvo que la institución también ha fortalecido sus controles internos. Afirmó que más de 430 casos han sido investigados por la Dirección de Inteligencia Migratoria y la Dirección de Asuntos Internos por posibles irregularidades cometidas por empleados.

No precisó cuántos de esos procesos concluyeron con sanciones, cancelaciones, sometimientos judiciales o descargos.

Lee Ballester afirmó que su objetivo es lograr que la Dirección General de Migración sea reconocida por un trabajo más profesional.