Fallece el catedrático y abogado David La Hoz Vásquez

El catedrático David La Hoz, quien fallecuió este 15 de julio 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El abogado, politólogo y catedrático universitario David La Hoz Vásquez falleció la mañana de este miércoles, informó la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Aunque de manera preliminar se presume que su muerte habría sido a causa de un infarto, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

A través de un mensaje de condolencias, la Escuela de Ciencias Políticas lamentó el fallecimiento del docente, a quien definió como "un distinguido profesor y entrañable amigo" de la institución.

"Su partida constituye una pérdida irreparable para nuestra comunidad académica, que honrará siempre su magisterio, su vocación de servicio y su calidad humana", expresó la entidad.

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La academia destacó que La Hoz dedicó gran parte de su vida a la formación de generaciones de profesionales en Ciencias Políticas y Derecho, dejando un legado marcado por la enseñanza, el análisis crítico y el compromiso con el servicio público.

Trayectoria

David La Hoz Vásquez fue catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, donde impartió las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Además, se desempeñó como profesor investigador de la Oficina de Planificación e Investigación Universitaria.

En el ejercicio profesional ocupó diversos cargos en la administración pública, entre ellos consultor jurídico de la entonces Secretaría de Estado de Turismo entre 1996 y 2000, procurador general de Medio Ambiente y Recursos Naturales y procurador general adjunto de la República.

También fue asesor legal de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), articulista de opinión y consultor en temas jurídicos vinculados al turismo, el derecho del consumidor, la propiedad intelectual y el medio ambiente.

Participó en la elaboración de anteproyectos de leyes relacionados con el turismo, la protección ambiental, el derecho de autor y la defensa de los consumidores.

Entre sus publicaciones figura el libro Teoría sobre el Impacto del Desarrollo del Turismo en la República Dominicana, publicado en 1995, además de numerosos artículos de análisis difundidos en medios impresos y digitales.

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