El MAP convoca a las personas con discapacidad al primer concurso inclusivo para registro de elegibles

El Ministerio de Administración Pública (MAP), en alianza con el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), dio formal apertura al Concurso Público Externo Inclusivo dirigido a personas con discapacidad, con el objetivo de conformar un Registro de Elegibles para ocupar futuras posiciones laborales en los grupos ocupacionales III y IV (técnicos y profesionales) en instituciones de la Administración Pública.

Esta convocatoria se enmarca en el conjunto de acciones que impulsa el órgano rector del empleo público para fortalecer una administración pública más equitativa, accesible e inclusiva, basada en el mérito y la igualdad de oportunidades.

De acuerdo con la viceministra de Función Pública, Grey Peña, destacó que estas acciones se enmarcan dentro de las iniciativas que buscan que el acceso al empleo público sea inclusivo, respetando el derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública, cumpliendo con el mandato de la Ley 5-13 y propiciando que la administración pública sea cercana, humana y accesible.

Peña puntualizó que, con esta iniciativa, el MAP reafirma su compromiso con la eliminación de barreras que puedan limitar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de concurso, y aseguró que se implementarán diversas medidas para asegurar condiciones de participación en igualdad de oportunidades.

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Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través del Portal CONCURSA, donde las personas con discapacidad interesadas deberán crear su perfil y cargar la documentación requerida. El plazo para la postulación a los cargos será a partir del 28 de julio y hasta el 3 de agosto, plazo prudente para que las y los participantes puedan gestionar la documentación a las entidades correspondientes.

Medidas de accesibilidad

En este mismo portal se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria, incluyendo:

· Bases del concurso .

. · Perfil del cargo .

. · Requisitos de participación .

. · Documentación requerida.

· Guías y orientaciones para la postulación en línea.

· Información sobre las medidas de accesibilidad disponibles durante el proceso.

Como parte de este proceso se contemplan las siguientes acciones:

· Adecuaciones razonables durante las diferentes etapas del proceso de concurso, cuando sean requeridas.

durante las diferentes etapas del proceso de concurso, cuando sean requeridas. · Accesibilidad en la información y en la plataforma de postulación.

en la información y en la plataforma de postulación. · Comunicación clara y en formatos comprensibles.

y en formatos comprensibles. · Condiciones que favorezcan la participación de personas con distintos tipos de discapacidad, de acuerdo con sus necesidades específicas y conforme al marco legal vigente.

Con esta iniciativa, que es parte del acuerdo suscrito con el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) en virtud de la Ley 5-13 que busca garantizar el cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad, el MAP continúa fortaleciendo una gestión pública moderna, inclusiva y centrada en las personas, promoviendo el acceso al empleo público mediante procesos transparentes que valoran las competencias, el talento y el potencial de las personas.

Compromiso estatal

Con el inicio de este concurso inclusivo se reafirma el compromiso del Estado dominicano con la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral y el derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo público en condiciones de equidad y sin discriminación