Conep propone cambios a la reforma del Código Penal y pide ampliar su entrada en vigencia

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) depositó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley núm. 74-25 que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

El documento es el resultado final de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas, por lo que refleja el consenso predominante de las opiniones del sector privado.

Las observaciones presentadas buscan dotar de coherencia, reforzar la seguridad jurídica y facilitar una aplicación e implementación efectiva de la reforma, sin disminuir la responsabilidad de quienes cometan infracciones.

Solicitud de ampliación

Dentro de las propuestas que el gremio empresarial puso a disposición del Congreso Nacional están: la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Artículos 8 al 13), responsabilidad penal aplicada al ejercicio de la medicina (Artículos 112, 114, 150, 151, 158 al 160 y 354 ) y medios de comunicación: difamación, injuria, difamación extorsiva y libertad de expresión (Artículos 208 al 212 y propuestas de nuevos artículos) y nuevos tipos penales relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la estafa piramidal.

"Considerando lo anterior y los plazos planteados, reiteramos la conveniencia de ampliar el período de entrada en vigencia, lo que permitiría garantizar una revisión exhaustiva de las modificaciones y la correcta preparación para el cumplimiento e implementación de una reforma tan importante", solicitó la institución empresarial mediante un comunicado.

El Conep valoró la apertura del Congreso Nacional, y reitera su disposición de seguir colaborando con la Comisión Bicameral Especial, convencido de que el diálogo técnico y la participación de los distintos sectores contribuyen a fortalecer una legislación moderna, equilibrada y aplicable, en beneficio de la institucionalidad y del país.