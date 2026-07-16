Moradores del sector Las Flores protestaron este jueves frente a las oficinas de operaciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en San Francisco de Macorís, para exigir una solución al colapso del sistema cloacal y a la prolongada escasez de agua potable.

Según denunciaron, dicha situación afecta a la comunidad desde hace varios meses.

Los comunitarios explicaron que, pese a la cercanía del sector con las instalaciones de la institución acuifera, las autoridades no han corregido la avería que mantiene interrumpido el suministro de agua potable.

Asimismo, denunciaron que el sistema de alcantarillado sanitario permanece completamente colapsado, debido a la obstrucción de las tuberías, situación que ha provocado el desbordamiento de aguas residuales, malos olores y condiciones insalubres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-33118-pm-1-27b330d5.jpeg

Falta de respuestas

Nicolasa de la Rosa, uno de los afectados, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades.

Sostuvo que la contaminación generada por el colapso del alcantarillado ya está afectando la salud de los habitantes del sector.

Sostienen que los más afectados son niños y los adultos mayores.

A esto suma que el deterioro del sistema cloacal dificulta incluso el uso normal de los sanitarios.

Sobre la falta de agua, los comunitarios dicen que los obliga a comprar camiones cisterna para abastecer sus hogares, lo que representa una carga económica adicional para familias de escasos recursos.

Jason Medina, otro de los afectados, advirtió que las jornadas de protesta continuarán y podrían intensificarse si Inapa no interviene de manera inmediata.

Durante la manifestación, los residentes exhibieron pancartas con consignas como "El agua es un tesoro que vale más que el oro" e "Inapa fracasó, para la calle vamos todos", mientras exigían el envío urgente de brigadas para restablecer el servicio de agua potable y corregir el colapso del sistema cloacal.