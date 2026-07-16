Venezolanos en RD piden mantener flexibilización de Plan de Normalización tras cambios en requisitos

Venezolanos en República Dominicana solicitaron al Gobierno mantener sin cambios las condiciones del Plan de Normalización para Venezolanos (PNV), al advertir que una resolución administrativa emitida este año ha impedido la renovación de documentos de la mayoría de sus beneficiarios.

Gina Caldera, directora de Globalízate Radio, y José Gómez, presidente de la Fundación Migrantes Venezolanos en San Cristóbal, afirmaron que la Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración introdujo requisitos propios de la vía ordinaria que no corresponden al carácter excepcional del plan.

Según explicaron, el PNV fue creado en 2021 como un mecanismo humanitario para facilitar la regularización migratoria de ciudadanos venezolanos, flexibilizando requisitos como la presentación de contratos laborales o pasaportes vigentes.

Sin embargo, sostienen que con la nueva resolución se exige, entre otros documentos, un contrato de trabajo formal, un requisito que, aseguran, deja fuera a gran parte de los beneficiarios.

"El 80 % de los participantes del Plan de Normalización trabajan de forma independiente", afirmó Gómez, quien indicó que anteriormente bastaba con una declaración jurada y una carta de trabajo.

Solo 13 renovaciones de 10,000 solicitudes

Caldera aseguró que las organizaciones han documentado el impacto de la medida mediante una plataforma de atención a migrantes.

De acuerdo con sus datos, de unas 10,000 personas que solicitaron orientación para renovar sus documentos, únicamente 13 habían logrado completar el proceso hasta la fecha de la entrevista.

También denunciaron que algunos expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la resolución fueron sometidos a los nuevos requisitos, lo que provocó rechazos o solicitudes de modificación.

Esperan decisión del Consejo Nacional de Migración

Los representantes indicaron que han sostenido reuniones con el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores para exponer la situación. Asimismo, informaron que remitieron una comunicación al presidente Luis Abinader solicitando que el Consejo Nacional de Migración conozca el tema.

Su principal petición es que el Plan de Normalización continúe aplicándose bajo las reglas originales y que, además, se evalúe una reapertura del programa para quienes no pudieron acogerse cuando fue implementado.

Durante la entrevista también señalaron que la situación se ha agravado tras los terremotos ocurridos en Venezuela, ya que algunos venezolanos con documentos vencidos no han podido regresar a República Dominicana después de viajar para atender asuntos familiares o tramitar documentación.