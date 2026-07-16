Inician reposición de más de 100 tapas de registros de aguas residuales en Santiago Oeste

Reposición de más de 100 tapas de registros de aguas residuales en Santiago Oeste ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Los registros de aguas residuales sin tapas, una situación que durante años ha generado accidentes y preocupación entre los residentes en el distrito municipal Santiago Oeste, comenzaron a ser intervenidos este jueves con la instalación de más de 100 nuevas estructuras en distintas calles y avenidas.

La jornada es ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), en coordinación con la junta distrital de Santiago Oeste. El operativo incluye la colocación de nuevas tapas y el levantamiento de registros que se encuentran por debajo o por encima del nivel de la vía.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad vial, mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y contribuir al bienestar de la población.

Informó que, en una primera etapa, los trabajos abarcarán las avenidas Tamboril, Sergio Hernández, 30 Caballeros y Circunvalación Sur, donde serán instaladas tapas fabricadas en fibra de vidrio y resina compuesta, así como en hierro dúctil con bisagras y tornillos de fijación.

De su lado, el director de la junta distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez, agradeció el respaldo de Coraasan.

Resaltó que la reposición de las tapas mejorará la seguridad de conductores y peatones, además de contribuir al ordenamiento de las principales vías de esa demarcación.

La iniciativa forma parte de un programa que contempla la instalación de 2,500 unidades en toda la provincia, con una inversión aproximada de 60 millones de pesos.

Nuevas obras

Durante el acto de inicio del operativo, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago anunció que en los próximos días pondrá en marcha tres importantes proyectos para Santiago Oeste, entre los que destacó la construcción de redes de distribución de agua potable en el entorno del monorriel en San Lorenzo, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales y la construcción de un nuevo colector en el sector Monterrico.

El funcionario sostuvo que estas obras responden al crecimiento que ha experimentado el distrito municipal y a la necesidad de fortalecer su infraestructura sanitaria.