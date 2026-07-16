Los familiares de Miguel Antonio Lucas Paredes, conocido como "Miguelito", trasladaron este jueves el ataúd con su cuerpo hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal, donde permanecieron alrededor de 30 minutos en protesta para exigir justicia por su muerte luego de estar bajo custodia policial.

La manifestación reunió a más de un centenar de personas, que marcharon desde el sector Calle Bonita hasta la sede policial, acompañadas por representantes de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.

Los parientes del fallecido denunciaron que Lucas Paredes permaneció detenido durante varios días sin recibir atención médica, pese a que, según afirman, comunicó a los agentes que se sentía enfermo. Asimismo, aseguraron que el cadáver presentaba hematomas y otras lesiones que, a su juicio, serían indicios de que fue agredido mientras permanecía bajo custodia.

De acuerdo con la familia, el hombre fue arrestado el miércoles de la semana pasada por un caso relacionado con un supuesto verifón utilizado para la venta de números.

También solicitaron que se investigue la actuación de un capitán adscrito a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), a quien identifican como el oficial que practicó el arresto.

Detención

Durante la protesta, Carlos Manuel Sánchez Díaz, representante de la comitiva regional sur de Derechos Humanos, afirmó que Lucas Paredes fue detenido sin orden judicial por un capitán de la Dintel y trasladado al cuartel de la 17 Compañía de la Policía Nacional en San Cristóbal.

Sostuvo que el joven permaneció detenido desde el miércoles en la tarde hasta el lunes en la mañana, período durante el cual habría informado en varias ocasiones que se sentía mal de salud. Agregó que, una vez fue entregado a sus familiares, su hermana lo trasladó al Hospital Regional Juan Pablo Pina.

Sánchez Díaz aseguró que este sería el tercer fallecimiento de una persona bajo custodia en esa dotación policial en menos de un mes. También recordó que ese destacamento fue objeto de atención pública semanas atrás por la desaparición de un cargamento de aproximadamente 300 kilogramos de cocaína que era investigado por las autoridades.

Policía pide esperar autopsia

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el caso se encuentra bajo investigación y exhortó a esperar los resultados de la autopsia que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al considerar que ese examen determinará científicamente la causa del fallecimiento.

"Nosotros hablamos con las evidencias. Debemos esperar los resultados de la autopsia, que es la que dice de manera inequívoca si una persona sufrió algún tipo de maltrato físico o demás", expresó.

Pesqueira explicó que ya se realizó el levantamiento correspondiente y que el expediente fue remitido al Ministerio Público, por lo que pidió evitar especulaciones que puedan interferir con el proceso investigativo.

Asimismo, indicó que la institución policial se solidariza con los familiares y allegados del fallecido y reiteró el llamado a esperar las conclusiones oficiales del Inacif antes de emitir juicios sobre las circunstancias de la muerte.