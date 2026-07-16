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La República Dominicana está en el puesto 64 en felicidad mundial

World Happiness Report sitúa a República Dominicana en la posición 64 de 147 países

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    La República Dominicana está en el puesto 64 en felicidad mundial
    Un ciudadano dominicano sonríe. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana ocupa el puesto 64 entre 147 países en el World Happiness Report 2026, con una puntuación promedio de 6.093 sobre 10, según los resultados de la Encuesta Mundial Gallup correspondientes al período 2023-2025.

    El informe también analizó el uso de redes sociales entre 1,891 dominicanos de 15 años o más, a partir de encuestas de Latinobarómetro realizadas entre 2023 y 2024, para evaluar si existe una relación entre el uso de estas plataformas y la satisfacción con la vida.

    La investigación examinó WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram y TikTok. Para el análisis, las plataformas fueron divididas entre aplicaciones de conexión social y aquellas centradas en contenidos distribuidos mediante algoritmos.

    En el caso de República Dominicana, los investigadores concluyeron que no existe una asociación estadísticamente significativa entre utilizar un mayor número de redes sociales y tener una mayor o menor satisfacción con la vida.

    El estudio tomó en cuenta variables como la confianza interpersonal, la confianza en el Gobierno, la religiosidad, la clase social y la percepción sobre la situación económica.

    El reporte también destaca que República Dominicana figura entre los países que han mejorado su evaluación de bienestar en comparación con los resultados registrados entre 2006 y 2010

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