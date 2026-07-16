Ganaderos retienen reses de haitianos, tras nuevo robo de 24 animales en la frontera

Ganaderos denuncian robo de reses en la frontera por Dajabón ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

La desaparición de 24 reses en una finca de Loma de Cabrera llevó a un grupo de ganaderos a retener de forma temporal varias cabezas de ganado atribuidas a ciudadanos haitianos que, según denunciaron, eran criadas en territorio dominicano, en una acción con la que buscan llamar la atención de las autoridades ante el aumento del robo de ganado en la zona fronteriza.

Los animales desaparecidos pertenecen al ganadero Noel Fermín Lora, miembro de la Asociación de Ganaderos de Loma de Cabrera, quien denunció que esta es la segunda ocasión en que es víctima de abigeato. Hace aproximadamente dos años también sufrió el robo de otras 18 reses, sin que, según afirmó, el caso fuera esclarecido.

La nueva pérdida volvió a encender las alarmas entre los productores pecuarios de la frontera, quienes aseguran que trabajan bajo el temor permanente de perder, en una sola noche, el patrimonio construido durante años de esfuerzo.

Para los productores, no se trata únicamente de ganado. Cada animal representa años de trabajo, préstamos, alimentos para sus familias y la esperanza de mantener activas unas fincas ubicadas en una de las zonas más vulnerables del país.

Los ganaderos Víctor Gutiérrez y José Andújar, quienes acompañaron la denuncia, aseguraron que la incertidumbre y el temor se han apoderado del sector, debido a la falta de consecuencias contra quienes se dedican al robo y traslado ilegal de animales en la franja fronteriza.

"Nos sentimos completamente desprotegidos. No hay consecuencias para quienes cometen estos robos y cada día la situación empeora", expresaron los productores, quienes hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga y ordene el fortalecimiento de la vigilancia en la zona.

Según explicaron, los constantes robos han provocado pérdidas millonarias y están llevando a algunos ganaderos a considerar la posibilidad de abandonar sus propiedades, ante el temor de continuar invirtiendo en animales que pueden desaparecer de sus corrales sin dejar rastros.

Retienen animales como medida de presión

Los productores explicaron que la acción fue tomada como medida de presión para llamar la atención de las autoridades dominicanas y haitianas, con la intención de que representantes de ambos países se sienten a buscar una solución al robo de ganado que afecta a las comunidades fronterizas.

Aseguraron que mientras los animales pertenecientes a ciudadanos haitianos permanecen en propiedades del lado dominicano, las reses de los productores locales desaparecen y presuntamente son trasladadas hacia territorio haitiano, donde su recuperación se vuelve prácticamente imposible.

Sin embargo, denunciaron que las autoridades intervinieron para impedir la retención, lo que generó momentos de tensión entre los ganaderos y los organismos de seguridad presentes en el área.

Denuncian que fueron dejados indefensos

Uno de los productores también cuestionó la actuación de Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la División de Investigación (DICRIM) al afirmar que fue desarmado cuando se dirigía a verificar una información relacionada con el posible paradero de las reses robadas.

A juicio de los ganaderos, esa decisión los dejó en una posición de vulnerabilidad, especialmente porque varios productores aseguran haber sido agredidos en ocasiones anteriores mientras buscaban animales desaparecidos en zonas apartadas de la frontera.

Los denunciantes consideran insuficiente la respuesta de las autoridades locales y reclaman operativos de búsqueda, mayor vigilancia militar, investigaciones efectivas y un régimen de consecuencias que permita detener una práctica que amenaza con hacer desaparecer la actividad ganadera en algunas comunidades.

En medio de la frustración, Noel Fermín Lora, Víctor Gutiérrez y José Andújar hicieron un llamado al Gobierno, al senador de la provincia, a la gobernadora de Dajabón y a los organismos de seguridad para que adopten medidas concretas y devuelvan la tranquilidad a las familias que dependen de la producción pecuaria.

"Si no recibimos apoyo, muchos tendremos que abandonar nuestras tierras. No podemos seguir trabajando en un lugar donde ni siquiera nuestros animales están seguros", advirtieron.

Mientras las 24 reses continúan desaparecidas, la preocupación crece entre los productores. Para ellos, cada noche representa una nueva amenaza y cada amanecer podría traer consigo otra finca vacía.