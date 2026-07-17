El presidente Luis Abinader asistió la noche de este viernes a la inauguración del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, una megaiglesia evangélica con capacidad para acoger a más de 7,000 personas, lo que la convierte en la más grande de República Dominicana y el Caribe.

Para poner en contexto la magnitud de la congregación, la arena Banreservas (Palacio de los Deportes) acoge a 8,200 personas. Es decir, que el templo, ubicado en el sector Colinas del Arroyo II, Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Majluta, se acerca a esa capacidad.

La iglesia es pastoreada por Montserrat y Miguel Bogaert, un hombre que, según sus propias confesiones, fue violado y estuvo sumido en el alcoholismo, pero que hoy dirige a una multitud de creyentes, quienes se dieron cita para presenciar el evento.

El primer picazo fue dado en 2014 por el presidente Danilo Medina en un terreno de 45,000 metros cuadrados, pero la construcción formal comenzó en 2018. Finalmente, la noche del viernes se realizó el corte de cinta.

El monto de la obra no fue dado a conocer, pero se resaltó que se levantó con la ayuda de los miembros de la congregación y sin recurrir a préstamos. El auditorio abarca 16,000 metros cuadrados y cuenta con potentes equipos de sonido, luces, pantallas gigantes y cómodos asientos distribuidos de forma circular alrededor del escenario.

Montserrat y Miguel Bogaert agradecieron el acompañamiento de las autoridades, líderes religiosos y miembros de la congregación, y proclamaron el nuevo templo como casa de adoración, oración y servicio al Señor, así como instrumento de bendición para la República Dominicana. La congregación también promueve obras sociales a través de la Fundación Horeb Cielos Abiertos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/170726-inauguracion-de-iglesia-con-el-presidente-luis-abinader-foto-juan-guio19-af785505.jpg Los pastores Montserrat y Miguel Bogaert. (JUAN GUIO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/170726-inauguracion-de-iglesia-con-el-presidente-luis-abinader-foto-juan-guio7-f22477b9.jpg Parte de la congregación que asistieron a la inauguración de la iglesia. (JUAN GUIO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/170726-inauguracion-de-iglesia-con-el-presidente-luis-abinader-foto-juan-guio14-90870745.jpg Acto de inauguración de la iglesiaMonte de Dios Horeb. (JUAN GUIO / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/170726-inauguracion-de-iglesia-con-el-presidente-luis-abinader-foto-juan-guio17-830f2a44.jpg Vista exterior del templo. (JUAN GUIO / DIARIO LIBRE) ‹ >

Abinader ora en la mañana y en la noche

Por su parte, el presidente Abinader, quien estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, confesó que se pone en manos de Dios cada día, con una oración en la mañana y otra en la noche, antes de acostarse.

Mucha gente me pregunta, incluso me preguntó el pastor: ¿Cómo usted resiste (ser jefe de Estado)? Y yo le dije: "La única manera de resistir es junto a Dios", indicó el jefe de Estado.

A la actividad también asistieron las alcaldesas Carolina Mejía (Distrito Nacional) y Betty Gerónimo (Santo Domingo Norte), así como el equipo de profesionales —ingenieros, arquitectos, directores de proyectos— que construyó el templo, el pastor hondureño Guillermo Maldonado y otras personalidades.

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