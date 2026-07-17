El presidente Luis Abinader informó este viernes que esperará los resultados de las investigaciones sobre la muerte de un hombre en San Cristóbal, quien presuntamente falleció tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de esa provincia.

"Vamos a esperar las investigaciones", comentó de manera escueta el mandatario a periodistas, tras encabezar la entrega de nuevos vehículos y otros equipos militares a las Fuerzas Armadas.

Los parientes del fallecido denunciaron que Miguel Antonio Lucas, de 43 años, permaneció detenido durante cinco días, período en el que no se les permitió visitarlo, por lo que nunca pudieron conocer su estado de salud. En ese sentido, aseguran que el hombre falleció como consecuencia de los golpes que presuntamente recibió de agentes policiales.

Asimismo, afirmaron que el cadáver presentaba hematomas y otras lesiones que, a su juicio, serían indicios de que fue agredido mientras permanecía bajo custodia.

Un certificado médico presentado por el abogado de la familia, Carlos Rodríguez, sostiene que antes de ingresar al destacamento central de la Policía Nacional en San Cristóbal, el detenido no presentaba lesiones por agresión al momento de ser evaluado.

El letrado explicó que la evaluación le fue realizada el 8 de julio de 2026 en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, como parte del protocolo previo al traslado de personas detenidas a una dotación policial.

De acuerdo con la familia, el hombre fue arrestado por un caso relacionado con un supuesto verifone utilizado para la venta de números de lotería.

Más casos de violencia policial

A finales de junio de este año, Julio Ernesto Rosario, alias "César Gatillo", de 29 años, falleció como consecuencia de múltiples disparos de bala provocados por miembros de una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que intentaba apresarlo, en el sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Durante el incidente también resultó herida una mujer de 26 años que acompañaba al hoy occiso.

Otro caso que acaparó la atención mediática se dio a inicios de este mes, cuando el cabo de la Policía Nacional, José Francisco Moreta Heredia, ultimó al joven de 19 años Darlin Mercado Reyes.

Según relataron los familiares, el incidente se originó por la motocicleta del hoy occiso. Explicaron que Darlin se desplazaba junto a otro joven, quien era la persona que conducía el motor al momento en que ambos fueron detenidos por agentes policiales.

Además, indicaron que, mientras los policías requisaban al conductor, Darlin permaneció a un lado observando lo que ocurría. Sin embargo, cuando notó que los agentes pretendían llevarse la motocicleta, se acercó para preguntar la razón.

"O sea, el otro joven está manejando el motor del muchacho. Ellos andaban juntos. La Policía lo para, entonces como el que estaba manejando era el muchacho, ellos revisaron al muchacho, pero el sobrino mío se quedó parado esperando a ver qué pasa", comentaron.