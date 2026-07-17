Abinader reconoce a rescatistas que participaron en terremotos en Venezuela

El presidente de la República, Luis Abinader, durante el acto de reconocimiento a los rescatistas que participaron en terremotos en Venezuela. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció, aplaudió y expresó su admiración a 18 militares y civiles que viajaron a Venezuela para unirse a las labores de rescate luego de que un doble sismo dejara casi 5,000 fallecidos y más de 16 heridos.

En un acto solemne en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el grupo recibió por separado la Medalla al Mérito, un galardón de alto nivel entregado por el Gobierno a ciudadanos, servidores públicos y militares que se han destacado por sus aportes al país.

Los miembros del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) fueron parte de la operación Quisqueya Solidaria 2026, que articuló en el país sudamericano acciones de rescate, asistencia consular, apoyo logístico y respuesta humanitaria.

"Ustedes colocaron bien alta la bandera dominicana en ese pueblo hermano ante esa tragedia", les dijo Abinader. "Los vimos con tanto orgullo", agregó.

En ese sentido, le expresó: "Reciban eterna gratitud del pueblo dominicano... por esa labor tan eficiente, que también tiene sus riesgos".

Entre los reconocidos están el mayor del Ejército Carlos Enrique Olivares, coordinador de la operación, quien agradeció la oportunidad, la confianza y la ayuda llevada a Venezuela.

También, el sargento mayor del Ejército Jesús María Soto; los cabos Darlin Valdez Hernández y Juan Carlos Matos Matos; el raso Keily Batista. Además, los marineros de la Armada Emmanuel Rosario, Cristian Wander Rosario, Emmanuel Rodríguez, Sterlin Javier Vargas, Luis Valdez Morillo y Sandy Placencia, entre otros.

Venezuela agradece con medalla

Abinader recibió de parte del mayor Carlos Enrique Olivares una carta de agradecimiento y la medalla Héroe de Venezuela, enviada por el gobierno de ese país a los nacionales dominicanos que les asistieron en medio de la tragedia.