Roberto Álvarez defenderá en la ONU renovar misión de seguridad en Haití

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, viajará el próximo lunes a Nueva York para participar en la reunión trimestral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Haití, donde promoverá la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

La visita se produce cuando el Consejo de Seguridad se prepara para decidir en las próximas semanas si extiende el mandato de la misión internacional, aprobado en septiembre de 2025 por un período de un año y que vence el próximo septiembre.

Según informó la Cancillería, Álvarez agotará una agenda diplomática orientada a fortalecer el respaldo de la comunidad internacional a la continuidad de la fuerza y reiterar la necesidad de mantener el apoyo a los esfuerzos para estabilizar Haití.

Haití

Durante la sesión, el Consejo conocerá informes sobre la situación política, humanitaria y de seguridad en ese país, presentados por representantes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), de la Fuerza de Supresión de Pandillas y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El canciller estará acompañado por el representante permanente de República Dominicana ante la ONU, Wellington Bencosme. La gestión forma parte de los esfuerzos diplomáticos del país para mantener la atención internacional sobre la crisis haitiana y respaldar las iniciativas dirigidas a restablecer la seguridad en la vecina nación.