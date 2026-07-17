Dos policías habrían abusado sexualmente de una joven que estaba bajo custodia en Valverde

La joven habría sido agredida mientras estaba detenida. ( FUENTE EXTERNA )

Dos agentes de la Policía Nacional son investigados por su presunta participación en la violación sexual de una joven haitiana de 19 años, mientras permanecía detenida en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Según informó una fuente, los agentes, un raso y un cabo de la institución, fueron entrevistados ayer jueves en la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Valverde, como parte de las investigaciones.

La identidad de la presunta víctima se omite para proteger su integridad.

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Según la denuncia, la joven habría sido abusada por los agentes mientras permanecía bajo custodia.

Reacción oficial

El hecho habría ocurrido el domingo 12 de julio.

Al ser consultado sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que se encuentra bajo investigación.

No obstante, precisó que los exámenes practicados a la extranjera para determinar si hubo violación arrojaron resultados negativos.

"A ella se le realizaron los análisis correspondientes y dieron negativo", declaró Pesqueira.

Hasta el momento, desde el Ministerio Público no han ofrecido una versión oficial sobre la investigación.