Gobierno de Venezuela otorga a RD la Orden Héroe por ayuda tras los terremotos

El presidente Luis Abinader recibiendo el reconocimiento del Gobierno de Venezuela. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El Gobierno de Venezuela otorgó a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su primera clase, el máximo reconocimiento de ese país, en agradecimiento por la asistencia humanitaria brindada tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

La distinción fue concedida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mediante una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader, en la que destacó la rápida respuesta del Gobierno dominicano y la calificó como una muestra de cooperación y solidaridad entre ambas naciones.

"La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones", reza el documento.

Medalla al Mérito

El reconocimiento fue entregado al concluir el acto en el que Abinader impuso la Medalla al Mérito, en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad, a los integrantes de la misión humanitaria Quisqueya Solidaria 2026, desplegada en Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate.

Durante la ceremonia, el mandatario definió a los rescatistas como "héroes dominicanos" y destacó su preparación, profesionalismo y entrega durante las operaciones de asistencia a las víctimas.

"Estos son héroes dominicanos que fueron a servir a un país que estaba en necesidad. Podemos decir que están preparados, los hemos formado bien, y tienen cada vez mayor experiencia para atender situaciones como esta", dijo el jefe de Estado.

El contingente estuvo integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con apoyo del Cuerpo Especializado para Mitigación de Emergencias y Desastres (CEMED).

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 fue desplegada por disposición del presidente Abinader para apoyar al pueblo venezolano tras los sismos y reafirmar el compromiso del país con la cooperación humanitaria internacional.