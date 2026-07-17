Restringirán el tránsito por inauguración de los Juegos Centroamericanos

La Digesett explicó que desplegará agentes para regular el tránsito, orientar a los conductores y garantizar la seguridad durante el evento. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció este viernes un operativo especial de circulación para el próximo 24 de julio, con motivo de la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La institución a través de las redes sociales, informó que como parte de las medidas, no estará permitido estacionarse en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el acceso vehicular al complejo permanecerá restringido para el público general.

La Digesett explicó que desplegará agentes para regular el tránsito, orientar a los conductores y garantizar la seguridad durante el evento, por lo que recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de las autoridades.

La ceremonia de apertura

La ceremonia de apertura está programada para las 7:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con capacidad para más de 27,5000 espectadores en las graderías. El Comité Organizador recordó que el ingreso al estadio será exclusivamente peatonal.

Los asistentes podrán acceder por las entradas ubicadas en las avenidas 27 de Febrero, Ortega y Gasset y John F. Kennedy. Además, recomendó utilizar el Metro de Santo Domingo, a través de las estaciones Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Wiche García Saleta.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y reunirán a más de 6,000 atletas de la región en competencias de 40 disciplinas deportivas.