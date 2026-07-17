Muere monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de La Vega y referente de la Iglesia católica

Muere monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de La Vega. En esta imagen de archivo lo vemos posar. ( FUENTE EXTERNA )

La Iglesia católica dominicana está de luto. Monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la Diócesis de La Vega y una de las figuras más influyentes del episcopado nacional en las últimas décadas, falleció este viernes a los 88 años en la clínica Unión Médica, de Santiago, donde permanecía ingresado.

Con su deceso concluye una trayectoria de más de seis décadas de servicio sacerdotal, marcada por una intensa labor pastoral, la formación del clero y el fortalecimiento de la vida eclesial en distintas comunidades del país. Durante sus 22 años como obispo de La Vega impulsó la creación de nuevas parroquias, promovió la educación católica y ordenó a más de un centenar de sacerdotes, consolidando un legado que trascendió los límites de su diócesis.

Nacido el 7 de febrero de 1938 en la comunidad de Ojo de Agua, Salcedo, era hijo de Antonio Camilo Pantaleón y Caridad González Garrido. Realizó estudios de Filosofía y Teología en Argentina y España, antes de ser ordenado sacerdote el 1 de julio de 1962.

A lo largo de su ministerio desempeñó numerosas responsabilidades pastorales. Fue vicario, párroco y formador en distintas parroquias de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní y Bayaguana, además de vice-rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, director del Instituto Nacional de Pastoral, vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo y capellán mayor de la Fuerza Aérea Dominicana.

En 1987 fue nombrado capellán de honor de Su Santidad, reconocimiento que precedió uno de los momentos más significativos de su vida eclesiástica.

Un nombramiento histórico

El 10 de octubre de 1992, durante su visita oficial a la República Dominicana con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América, el papa Juan Pablo II anunció públicamente su designación como tercer obispo de La Vega, un hecho sin precedentes que convirtió a Antonio Camilo en el primer y único obispo latinoamericano cuyo nombramiento fue proclamado personalmente por el pontífice en una celebración litúrgica.

Su ordenación episcopal tuvo lugar el 8 de diciembre de 1992 en la Catedral Inmaculada Concepción, con la imposición de manos del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, compañero suyo durante los años de formación en el seminario.

Desde la Diócesis de La Vega impulsó un amplio proceso de crecimiento pastoral, con la creación de numerosas parroquias y el fortalecimiento de la formación sacerdotal, dejando una impronta que marcó a varias generaciones de fieles y religiosos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/images-10-ad30305e.jpg Monseñor Antonio Camilo González.

Retiro y reconocimiento

El 23 de febrero de 2015, el papa Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis por razones de edad y designó como su sucesor a monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez.

Tras retirarse del ministerio activo, fijó residencia en la Casa de Obispos Eméritos San Camilo de Lelis, en el Santo Cerro, próximo al Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Mercedes, donde continuó acompañando la vida espiritual de la Iglesia.

En reconocimiento a su aporte a la educación, la evangelización y la formación humana, la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) le otorgó en 2019 el título de doctor honoris causa, destacando sus más de 55 años de servicio sacerdotal.

La muerte de monseñor Antonio Camilo González representa la partida de uno de los pastores más emblemáticos de la Iglesia católica en la República Dominicana, recordado por su cercanía con las comunidades, su vocación formadora y su compromiso con el desarrollo espiritual del país.

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