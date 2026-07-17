Noticias que fueron tendencia

La diáspora dominicana con Estados Unidos como principal asiento manifiesta su interés por las noticias que impactan su conexión con la República Domiicana y el cambio de hora anunciada generó una gran demanda entre los lectores. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

Los debates sobre el futuro político del país, las modificaciones a una de las principales obras de transporte de Santo Domingo, un cambio histórico en el manejo del horario en Estados Unidos y el desenlace del Mundial de Fútbol 2026 definieron una semana de amplia diversidad informativa.

EE. UU. cambia el reloj: ¿qué significa para los dominicanos?

La aprobación de un horario de verano permanente en Estados Unidos llamó la atención de miles de personas, especialmente de quienes mantienen vínculos familiares, laborales o comerciales con ese país. La medida supone un cambio en una práctica que durante décadas obligó a adelantar y atrasar los relojes dos veces al año.

El reporte explicó que la iniciativa busca eliminar los inconvenientes asociados a las modificaciones estacionales de la hora, un debate que ha cobrado fuerza por sus efectos sobre la salud, la productividad y las actividades cotidianas.

Otro elemento que despertó curiosidad fue cómo la decisión podría influir en la diferencia horaria con países como la República Dominicana, además de sus implicaciones para viajes, negocios y comunicaciones internacionales.

La publicación también repasó el proceso legislativo que permitió avanzar la propuesta y los pasos pendientes para su implementación definitiva, un aspecto seguido con atención por quienes esperaban conocer cuándo entraría en vigor la nueva disposición.

El tema terminó convirtiéndose en una referencia obligada para quienes buscaban comprender cómo una modificación aparentemente sencilla puede repercutir en millones de personas dentro y fuera del territorio estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/escenarios-4c716c86-c6504c8d.png (ACMEDIA)

Los nombres que marcan 2028

La encuesta nacional de ACD Media concentró gran atención al ofrecer una primera radiografía del escenario político con miras a las elecciones presidenciales de 2028. El estudio colocó al ministro de Turismo, David Collado, como el aspirante con mayor nivel de respaldo entre los posibles candidatos presidenciales.

La medición también puso el foco en la Fuerza del Pueblo, donde Leonel Fernández mantiene una presencia relevante en la competencia política, mientras Omar Fernández consolida su posicionamiento como una de las figuras con mayor proyección dentro de la oposición, reflejando un relevo generacional que gana espacio entre los electores.

Otro de los hallazgos fue que el PRM conserva la delantera en preferencia partidaria, aunque una parte importante de los consultados aún no define su intención de voto, lo que deja un amplio margen para la evolución del panorama político en los próximos años.

El reportaje comparó el desempeño de los principales aspirantes de las distintas organizaciones, permitiendo observar las fortalezas de cada liderazgo y las diferencias entre la valoración de las figuras individuales y el respaldo a los partidos.

Las cifras, gráficos e infografías incluidos en la publicación ofrecieron una visión amplia de las tendencias que comienzan a perfilar la carrera hacia 2028 y de cómo se distribuyen las preferencias entre los principales actores del escenario político dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/fitram-modifica-el-trazado-del-monorriel-de-santo-domongo-dc9a4722.jpg Johel Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram). (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Nuevo trazado del monorriel genera interés

El anuncio de que el Gobierno modificó parte del trazado del proyectado monorriel entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este despertó gran interés por el impacto que tendría sobre comunidades y zonas ambientalmente sensibles.

La publicación explicó que el recorrido ya no partirá desde el Centro Olímpico como se había planteado inicialmente, sino desde la estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Línea 2 del Metro, extendiéndose hasta la avenida Ecológica.

Fitram informó que el diseño definitivo será consensuado mediante vistas públicas y reuniones con residentes, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas antes de ejecutar las obras.

El reportaje detalló además que fueron suspendidos temporalmente algunos estudios geotécnicos mientras se reciben observaciones y se evalúan alternativas para reducir los posibles impactos ambientales y sociales.

La cobertura permitió conocer los cambios introducidos al proyecto y las posiciones de autoridades y comunitarios sobre una infraestructura llamada a transformar la movilidad entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/ciudadanos-ya-no-llevaran-documentos-que-el-estado-ya-tiene-6f99a7e2-focus-min012-037-896-504-56a5bc89.png Menos papeleo en las instituciones públicas para los ciudadanos gestionar servicios constituyó un notición. (FUENTE EXTERNA)

Menos burocracia: Gobierno simplifica los servicios públicos

El anuncio del Gobierno de que las instituciones públicas ya no podrán exigir documentos que otra entidad estatal posee despertó un amplio interés por el impacto que tendrá en la vida cotidiana de ciudadanos y empresas. La medida forma parte del nuevo Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, creado mediante el Decreto 403-26 para modernizar la administración pública.

La información explicó que las entidades estatales estarán obligadas a intercambiar datos y documentos electrónicos de manera segura, estandarizada y oportuna antes de solicitar información a los usuarios. Con ello se busca reducir la burocracia, agilizar los procesos y evitar la duplicidad de requisitos en los servicios públicos.

El reportaje también detalló que el Ministerio de Administración Pública (MAP) asumirá la rectoría del sistema, definiendo las normas y estándares para su funcionamiento, mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) operará la Plataforma Única de Interoperabilidad, que servirá de soporte técnico para el intercambio de información entre las instituciones.

Otro aspecto destacado fue que cada organismo deberá mantener actualizados sus registros y priorizar el intercambio de datos antes de requerir documentos a ciudadanos o empresas. Además, el decreto establece que las consultas de información de identidad deberán realizarse en coordinación con la Junta Central Electoral, con el propósito de garantizar la protección de los datos personales y un uso legítimo de la información.

La cobertura permitió conocer el alcance de una iniciativa que busca transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía mediante la digitalización de los servicios públicos, reduciendo tiempos de espera y simplificando trámites que durante años han estado marcados por la presentación repetitiva de los mismos documentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/portada-de-diario-libre-que-llevo-a-otro-encuentro-final-a-la-seleccion-argentina-96813ec7.jpeg Portada de Diario Libre del jueves 16 de junio con el titular. El gol argentino que mató a Inglaterra.

Los dominicanos se subieron a la ola del Mundial

La recta final del Mundial de Fútbol 2026 concentró una parte importante de la atención de los lectores de Diario Libre, especialmente tras la definición de los finalistas y la intensa cobertura de las semifinales.

El seguimiento combinó información sobre los resultados, el análisis de los partidos y las reacciones de las principales selecciones. Uno de los contenidos que despertó mayor interés fue la clasificación de Argentina a la final tras vencer a Inglaterra en un partido de alta intensidad, resultado que alimentó el entusiasmo de los aficionados y abrió el debate sobre las posibilidades de la Albiceleste de conquistar un nuevo título mundial.

También generó una amplia conversación la victoria de España sobre Francia, que convirtió a la selección española en la otra finalista del torneo. El desempeño del conjunto ibérico y su evolución a lo largo de la competencia fueron aspectos ampliamente seguidos por los lectores.

Las publicaciones dedicadas a las figuras del campeonato, las declaraciones de entrenadores y jugadores, así como las claves tácticas de los encuentros decisivos, mantuvieron un flujo constante de visitas, reflejando el interés por conocer no solo los marcadores, sino también el contexto de cada partido.

La expectativa por la final entre España y Argentina, así como por el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, consolidó al Mundial como uno de los temas internacionales con mayor seguimiento durante la semana, reafirmando el protagonismo del torneo en la conversación deportiva.