Alcalde de Dajabón advierte posible tragedia por deterioro de puente fronterizo

El alcalde de la provincia Dajabón, Santiago Riverón, lanzó este sábado una advertencia sobre el avanzado estado de deterioro del puente internacional que comunica a Dajabón con la ciudad haitiana de Juana Méndez, una estructura por la que diariamente transitan miles de comerciantes, compradores, trabajadores y ciudadanos de ambos países.

Riverón aseguró que el puente podría colapsar en cualquier momento y expresó su temor de que una eventual caída ocurra durante una de las horas de mayor circulación, cuando la estructura permanece abarrotada de personas y vehículos.

"Ese puente, tarde o temprano, se va a caer. Lo que esperamos es que no ocurra cuando haya una gran cantidad de personas encima", manifestó el alcalde a Diario Libre.

Según explicó, durante los días de mercado binacional pueden ingresar a territorio dominicano entre 15,000 y 20,000 ciudadanos haitianos. A su juicio, si la estructura cediera en una hora pico, las consecuencias podrían ser devastadoras.

"Imagínate que ese puente se caiga con 2,000 personas encima. El Gobierno debe intervenirlo, pero rápido. No queremos que después que ocurra una tragedia aparezcan las maquinarias", declaró Riverón.

Denuncias sin respuesta

El ejecutivo municipal afirmó que las condiciones del puente han sido denunciadas en varias ocasiones, pero lamentó que hasta el momento no se haya ejecutado una reparación profunda que garantice la seguridad de quienes lo utilizan.

Reportajes realizados debajo de la estructura han mostrado señales visibles de deterioro, mientras comerciantes y ciudadanos expresan preocupación por las vibraciones y el desgaste acumulado en distintos puntos del paso fronterizo.

Riverón recordó que la provincia ya vivió la experiencia del colapso de otro puente durante una crecida del río y sostuvo que la actual estructura internacional presenta, en su opinión, mayores debilidades.

"Ya tenemos una experiencia con el otro puente que se cayó. Aunque fue producto de una gran crecida, para mí este puente es más débil que el que se llevó el río", advirtió.

El alcalde cuestionó que una infraestructura de tanta importancia económica, migratoria y estratégica no esté recibiendo la atención que requiere, pese a que autoridades y técnicos habrían inspeccionado el lugar anteriormente.

Llamado al Ministerio de Obras Públicas

Riverón hizo un llamado directo al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, para que ordene una evaluación técnica y disponga la reparación inmediata del denominado puente aduanal de Dajabón.

También señaló que existen versiones de que los trabajos podrían estar bajo la responsabilidad del cuerpo de ingenieros militares, por lo que pidió a las instituciones competentes definir responsabilidades y actuar antes de que ocurra una desgracia.

El puente internacional no solo conecta físicamente a La República Dominicana y Haití, también sostiene una parte esencial de la actividad comercial de la frontera norte, especialmente durante los días de mercado binacional.