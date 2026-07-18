Activistas conmemoran 12 años de la lucha por la defensa de Loma Miranda con campamento ambiental

Al cumplirse 12 años del inicio del campamento en defensa de Loma Miranda, organizaciones ambientalistas y comunitarias iniciaron la noche del viernes una jornada conmemorativa en la comunidad Los Algarrobos, con el propósito de mantener vigente la demanda de protección de esa área de importancia ecológica.

La actividad, que se extenderá hasta este domingo, reúne a jóvenes, líderes comunitarios y representantes de organizaciones procedentes de Moca, Navarrete, Salcedo, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y otras localidades, quienes participan en un programa que incluye actividades culturales, recreativas y comunitarias.

Actividades del campamento

Raúl Guerrero, uno de los coordinadores del Campamento Loma Miranda, explicó a Diario Libre que la conmemoración recuerda el proceso de movilización iniciado para oponerse a los planes de explotación minera en la zona y reafirmar el compromiso con la protección de sus recursos naturales.

"Hoy conmemoramos 12 años de aquella lucha que se inició contra las pretensiones de explotación minera en Loma Miranda. A partir de ese momento desarrollamos protestas, marchas y el primer Paro Verde realizado en el país para defender este importante patrimonio ambiental", expresó.

Guerrero recordó que desde el campamento partieron caminatas y otras manifestaciones que buscaron llamar la atención sobre la necesidad de preservar el área, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

Futuro de Loma Miranda

Indicó que durante los tres días de actividades los participantes permanecerán acampando en el lugar como una forma de mantener viva la causa ambiental y promover la participación de nuevas generaciones en la defensa de Loma Miranda.

El dirigente ambientalista sostuvo que las organizaciones continuarán impulsando acciones para que Loma Miranda obtenga la categoría de Parque Nacional.

Recordó que en 2014 el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley para declararla Parque Nacional; sin embargo, la iniciativa fue observada por el entonces presidente Danilo Medina y nunca entró en vigor, por lo que la zona aún no cuenta con esa categoría legal de protección.

Guerrero adelantó que las organizaciones procuran realizar nuevas jornadas y campamentos de manera periódica para mantener activa la defensa de Loma Miranda y promover la aprobación definitiva de una legislación que garantice su protección.

La lucha por la defensa de Loma Miranda cobró fuerza en 2012, cuando organizaciones ambientales, comunitarias, académicas y religiosas iniciaron una serie de protestas contra los planes de explotación minera en esa zona de la Cordillera Central, considerada de gran importancia por sus bosques y fuentes de agua que abastecen a comunidades de La Vega y Monseñor Nouel.