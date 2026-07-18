Autoridades haitianas devuelven 13 reses robadas a ganadero dominicano en Dajabón

La recuperación de las 13 reses reduce la tensión entre ganaderos en la frontera tras un diálogo entre autoridades de República Dominicana y Haití. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de la preocupación que durante varios días ha golpeado a los productores de la zona fronteriza, autoridades de República Dominicana y Haití lograron este sábado la devolución de 13 reses que habían sido substraídas a un ganadero conocido como Joelito, residente en la comunidad de Palo Colorado, municipio de Capotillo.

Los animales fueron entregados durante un encuentro de coordinación realizado en el paso fronterizo denominado Callejón de Colorado, a orillas del río Capotillo, escenario donde representantes de ambos países se sentaron a buscar una salida pacífica al conflicto provocado por el robo de ganado.

La recuperación representa un alivio parcial para el productor afectado y para otros ganaderos de la provincia de Dajabón, quienes en los últimos días habían denunciado pérdidas económicas, inseguridad y temor ante la desaparición constante de animales en comunidades cercanas a la línea fronteriza.

Reunión de autoridades

La reunión se produjo también en medio de la retención, en territorio dominicano, de 43 reses pertenecientes al señor Gahen, de nacionalidad haitiana. La medida había sido adoptada por ganaderos dominicanos como mecanismo de presión para exigir la localización y devolución de los animales sustraídos.

Por la delegación haitiana participaron el alcalde Jean, el alcalde pedáneo conocido como "Chiquito" y Gahen, afectado por la retención del ganado.

En representación de República Dominicana estuvieron la el alcalde del distrito municipal de Capotillo, así como miembros del Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre —Cesfront— y la Policía Nacional.

El encuentro se desarrolló bajo la vigilancia de las autoridades de seguridad de ambos países. Finalmente, las 13 reses fueron entregadas de manera ordenada, reduciendo momentáneamente la tensión que mantenía enfrentados a productores de las comunidades fronterizas.

Fortalecimiento de la comunicación

Durante la conversación, ambas delegaciones reconocieron la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación para evitar que los robos de ganado, las retenciones y otras disputas comunitarias desemboquen en enfrentamientos de mayores consecuencias.

Representantes haitianos también plantearon diversas situaciones que afectan a sus comunidades y solicitaron mantener una coordinación permanente con las autoridades dominicanas en asuntos relacionados con la seguridad, la circulación fronteriza y la convivencia entre productores.

Aunque la devolución de los animales constituye un primer paso, los ganaderos dominicanos esperan que las investigaciones continúen y que sean recuperadas todas las reses denunciadas como robadas.

Las autoridades de ambos países acordaron mantener abiertos los canales de diálogo y colaboración institucional, con el objetivo de atender futuros incidentes sin recurrir a represalias que puedan poner en riesgo la estabilidad de una zona donde dominicanos y haitianos comparten diariamente actividades comerciales, agrícolas y ganaderas.