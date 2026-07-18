Gobierno entrega remodelado multiuso de Los Alcarrizos tras inversión de RD$20.8 millones

Momento en que la obra era oficialmente entregada a la comunidad de Los Alcarrizos. En la foto se puede observar al presidente de la República Luis Abinader, a su izquierda el alcalde del municipio Junior Santos, a su derecha el ministro de deportes y recreación Kelvin Cruz y al lado de este último el presidente del club deportivo William Cabral. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gobierno entregó la mañana de este sábado el remodelado multiuso del Club Deportivo Dante Lemonier "Los Intocables", ubicado en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Al momento de la entrega, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, informó que el Gobierno invirtió aproximadamente 20.8 millones de pesos en la rehabilitación de la infraestructura deportiva, que abarca unos 840 metros cuadrados.

"Gracias a ustedes, gracias al trabajo que realiza esta comunidad, al liderazgo deportivo y al liderazgo político, Los Alcarrizos, a partir de hoy, con esta inversión que supera los 20 millones de pesos, eleva significativamente la calidad de su infraestructura deportiva", comentó el ministro Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22519-pm-2c32ccf1.jpeg El ministro de deportes y recreación, Kelvin Cruz, al momento de su alocución (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

De su lado, el presidente del Club Deportivo Dante Lemonier, William Cabral, agradeció la remodelación del club, el cual, según comentó, cumple 28 años sirviendo al sector y contribuyendo con la formación deportiva de muchos jóvenes.

"Este multiuso hoy cumple 28 años. Es un multiuso que ha formado a muchos atletas que han representado al municipio de Los Alcarrizos. Entre ellos estuvieron destacados deportistas como Jackie Terrero y muchas otras figuras que han llevado en alto el nombre de nuestro municipio", afirmó Cabral.

La entrega estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22518-pm-2dfacb64.jpeg El presidente del club, William Cabral (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Trabajos realizados

La intervención incluyó la reparación de las gradas, los baños, el cierre perimetral y las áreas exteriores, además de trabajos preliminares de desmonte y demoliciones.

Asimismo, se ejecutaron labores de mantenimiento y pintura de la estructura metálica, instalación de barandas y protectores en las gradas, remozamiento de los baños, pintura general y el suministro e instalación de tabloncillo de madera maple en el área de juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22517-pm-432cee2c.jpeg El club renovado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22515-pm-1-88ebc831.jpeg El club renovado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22515-pm-3-0e24fdf8.jpeg El club renovado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-18-at-22515-pm-2-1d115a68.jpeg El club renovado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

También se realizó la colocación de dos soportes con tableros profesionales certificados por la FIBA, la instalación de una pizarra digital, un reloj de 24/5 segundos y la renovación completa del sistema eléctrico.

En la entrega acompañaron al presidente Luis Abinader y al ministro Kelvin Cruz la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Junior Santos; el director provincial de Deportes, Edward Caraballo, así como representantes de la Unión Deportiva, atletas, dirigentes de clubes y otras autoridades civiles y deportivas.