Despiden a monseñor Antonio Camilo con misa de cuerpo presente en el Santo Cerro. El obispo emérito de La Vega será sepultado este domingo en la cripta de la Catedral Inmaculada Concepción, informó la Conferencia del Episcopado Dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente de solemnidad, la Iglesia católica despide este sábado a monseñor Gabriel Antonio Camilo González, obispo emérito de la Diócesis de La Vega, durante la misa de cuerpo presente celebrada en el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, lugar al que el prelado consideraba su "segunda casa" por su profunda devoción mariana.

La eucaristía fue presidida por monseñor José Amable Durán Tineo, de la Diócesis de La Vega, y reunió a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y cientos de fieles que acudieron a rendir homenaje a quien dedicó 64 años al ministerio sacerdotal.

Durante la homilía, Durán Tineo destacó que monseñor Camilo vivió el Evangelio con sencillez, entrega y fidelidad, dejando una huella profunda en la Iglesia dominicana, especialmente por su impulso a la pastoral vocacional.

"Realizó su ministerio de todo corazón y con una entrega inmensa", expresó el celebrante, al recordar que, aunque inició su vida sacerdotal en la Arquidiócesis de Santo Domingo y desarrolló parte de su ministerio en Baní, fue en la Diócesis de La Vega donde consolidó la mayor parte de su labor episcopal.

Legado pastoral

Durante la celebración se resaltó que uno de los principales aportes de monseñor Camilo fue el fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales, contribuyendo a la formación de más de un centenar de presbíteros que hoy ejercen su ministerio en distintas diócesis del país.

También fue recordado por su profunda devoción a la Virgen de las Mercedes, su espiritualidad mercedaria, su interés por la historia dominicana y su compromiso con la formación cristiana de las comunidades.

Al concluir la homilía, Durán Tineo citó el Libro de la Sabiduría al expresar que "la vida de los justos está en las manos de Dios", e invitó a los presentes a vivir el momento con esperanza cristiana.

Continúan las honras fúnebres

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó que, tras la eucaristía celebrada en el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, el féretro fue trasladado a la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, donde este sábado continuará la exposición del cuerpo y se celebrará otra misa a las 5:00 de la tarde.

De acuerdo con el programa oficial, este domingo el cuerpo será expuesto nuevamente en la Catedral desde las 10:00 de la mañana.

A las 10:30 se oficiará una eucaristía y, a las 3:00 de la tarde, tendrá lugar la misa de exequias, tras la cual monseñor Antonio Camilo recibirá cristiana sepultura en la cripta de la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega.

La diócesis también anunció la celebración de un novenario en todas sus parroquias y un novenario oficial en la Catedral a partir del 20 de julio.

Monseñor Gabriel Antonio Camilo González falleció el pasado viernes a los 88 años mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.

Dos semanas antes había celebrado 64 años de ordenación sacerdotal, culminando una trayectoria marcada por la evangelización, la promoción de las vocaciones y el servicio pastoral.