Muere niña de 10 años en Manoguayabo tras ser presuntamente herida por su madre

La menor recibió asistencia médica de emergencia tras presentar una herida cortante en el cuello. Sin embargo, falleció mientras recibía atenciones médicas. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una niña de 10 años murió este sábado luego de ser presuntamente herida por su madre en un hecho ocurrido en el sector Batey Bienvenido, del distrito municipal de Manoguayabo, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

De acuerdo con Pesqueira, la mujer fue detenida en flagrante delito y puesta a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Explicó que la menor recibió asistencia médica de emergencia tras presentar una herida cortante en el cuello. Sin embargo, falleció mientras recibía atenciones médicas.

Investigación en curso

Pesqueira indicó que el caso es investigado por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Según las informaciones preliminares, la detenida presenta un historial de tratamiento por una condición de salud mental y se encontraba bajo licencia médica desde el año 2023.

Asimismo, precisó que la mujer es miembro de la Policía Nacional, aunque se encuentra inhabilitada, condición que dijo, será incorporada al proceso investigativo conforme a la ley y al debido proceso.