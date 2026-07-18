Equipo médico dominicano retorna al país tras culminar misión humanitaria en Venezuela

Integrantes del EMT a su llegada al país tras completar su misión en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El Equipo Médico de Emergencia (EMT) de la República Dominicana regresó al país la tarde de este sábado, luego de completar una misión humanitaria de 12 días en Venezuela, donde brindó asistencia sanitaria a comunidades afectadas por los dos terremotos registrados recientemente en esa nación.

La brigada, integrada por 40 profesionales de la salud, desarrolló jornadas de atención médica integral como parte de la misión Quisqueya Solidaria, desplegada para apoyar a la población afectada por la emergencia.

La información fue ofrecida por el Ministerio de Salud Pública mediante una nota de prensa.

Los integrantes del EMT fueron recibidos a su llegada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, viajó ese mismo día a Venezuela para acompañar el retorno del equipo.

Más de 2,500 atenciones médicas

De acuerdo con el informe final de la misión, la brigada dominicana atendió a 2,502 personas, equivalente a cerca del 28 % de las asistencias brindadas por los Equipos Médicos de Emergencia internacionales desplegados en Venezuela.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que estos equipos realizaron más de 9,000 atenciones durante la respuesta a la emergencia.

Atallah destacó que el desempeño del equipo refleja la capacidad técnica, la preparación y el compromiso humanitario de la República Dominicana.

"Mientras Venezuela esté necesitando, la República Dominicana estará asistiendo y brindando su apoyo cada vez que sea necesario, y vamos a seguir trabajando unidos a ellos", expresó.

Consultas, vacunas y medicamentos

Durante los 12 días de trabajo, el equipo realizó 1,413 consultas de medicina general, 321 atenciones pediátricas, 587 consultas ginecológicas y 181 intervenciones en salud mental.

Asimismo, efectuó sonografías y pruebas diagnósticas para malaria, dengue y embarazo; aplicó vacunas contra la difteria y el tétanos, y distribuyó 3,844 medicamentos para fortalecer la atención de la población afectada.

En el área de salud pública, procesó 5,000 litros de agua potable y cloró otros 6,000 litros de agua almacenada en reservorios comunitarios.

Además, desarrolló jornadas de promoción de la salud mediante perifoneo y distribución de materiales educativos, realizó acciones de desparasitación en beneficio de unas 73 familias, implementó medidas de control vectorial y ofreció apoyo psicológico a personas afectadas.

Experiencia de servicio

Los profesionales calificaron la misión como una experiencia de servicio, aprendizaje y solidaridad, y resaltaron la preparación y coordinación del personal dominicano para responder a situaciones de emergencia y desastre.

El equipo estuvo conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, farmacéuticos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, además de personal logístico y de coordinación.

Según el informe de la misión, la brigada mantuvo un promedio de 220 pacientes atendidos por día mediante el Equipo Médico de Emergencia Tipo 1, capacitado para ofrecer atención médica ambulatoria continua bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Salud Pública destacó que el desempeño del EMT evidencia la capacidad del país para brindar asistencia sanitaria especializada en escenarios de desastre y fortalece el liderazgo de la República Dominicana en acciones de cooperación humanitaria internacional.

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