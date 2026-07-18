A horas de su inauguración, aceleran trabajos finales en el túnel de la Plaza de la Bandera

Trabajadores ultiman detalles para la inauguración del túnel de la Plaza de la Bandera. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

A pocas horas de su inauguración, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene a todo vapor los trabajos finales del túnel de la Plaza de la Bandera, una obra que forma parte de la solución vial diseñada para mejorar la circulación y el flujo vehicular.

El proyecto procura descongestionar una de las zonas de mayor flujo vehicular de la capital, facilitando los desplazamientos de entrada y salida del Distrito Nacional y reduciendo los habituales taponamientos que afectan ese corredor.

Obreros trabajan contra reloj

Durante un recorrido realizado por Diario Libre la tarde de este sábado, se pudo constatar la presencia de brigadas de trabajadores que ultimaban detalles de la infraestructura.

Pintores, jardineros, obreros encargados de la colocación de pisos y herreros que soldaban las estructuras donde serán colocadas las astas de las banderas en la emblemática plaza, formaban parte del equipo que laboraba en la zona.

Mientras avanzaban los trabajos, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) permanecían desplegados en los alrededores para organizar el tránsito y realizar desvíos temporales.

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Los vehículos que circulaban por la avenida 27 de Febrero en dirección este-oeste y por la avenida Núñez de Cáceres en sentido sur-norte eran desviados para facilitar la culminación de las labores.

Al ser consultado sobre el cierre de la vía, uno de los agentes explicó que la intervención correspondía a trabajos de pintura en el tramo próximo a la Plaza de la Bandera.

Hasta la madrugada

Uno de los obreros que participa en la obra explicó que las jornadas se han extendido durante varios días hasta altas horas de la noche y la madrugada para cumplir con la fecha prevista de inauguración.

"Ayer nos fuimos a las 4:00 de la mañana y ya hoy estábamos trabajando a las 8:00 a. m. Hoy a las 12:00 p. m. hemos terminado, Dios mediante", expresó el trabajador, quien prefirió no identificarse.

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Un túnel diseñado para movilizar 2,500 vehículos por hora

El túnel de la avenida Gregorio Luperón cuenta con una longitud de 1.2 kilómetros y fue diseñado con capacidad para movilizar aproximadamente 2,500 vehículos por hora.

La infraestructura corresponde a la segunda etapa de la solución vial de la zona, con una inversión estimada de RD$3,300 millones. La primera fase, que incluyó el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar, ya se encuentra en funcionamiento y requirió una inversión cercana a RD$2,500 millones.

El proyecto se ejecuta con recursos provenientes de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), acuerdo que representa beneficios para el Estado dominicano estimados entre 1,905 y 2,155 millones de dólares.

Características de la obra

Además de la construcción del túnel, el proyecto, iniciado en febrero de 2025, incluyó la restauración integral de la Plaza de la Bandera.

Como parte de esos trabajos fueron rehabilitadas las esculturas del monumento y colocadas luminarias ornamentales con los colores de la bandera nacional, que serán encendidas durante las fechas patrias.

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En materia de seguridad, la infraestructura cuenta con sistemas de ventilación y extracción de gases, equipos contra incendios, plantas eléctricas de emergencia, monitoreo conectado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como un cuarto de control para la operación del túnel.