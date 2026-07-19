Sobrecarga en la línea de transmisión provocó apagón general en Las Terrenas, según compañía Luz y Fuerza

De acuerdo con la explicación ofrecida por Luz y Fuerza, la demanda de electricidad superó la capacidad de la línea de interconexión, lo que provocó la salida del transformador de la subestación de Las Terrenas. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La comunidad turística de Las Terrenas, en Samaná, sufrió la noche del sábado 18 de julio una prolongada interrupción general del servicio eléctrico, luego de que saliera de operación el transformador de la subestación que abastece la zona.

La Compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas atribuyó el apagón a una sobrecarga de la línea que conecta esta demarcación con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la cual, según la empresa, superó el límite de su capacidad ante el crecimiento de la demanda.

La distribuidora sostuvo que la infraestructura disponible resulta insuficiente para suplir de manera estable a Las Terrenas y El Limón, dos zonas que atraviesan un proceso de expansión turística e inmobiliaria.

La empresa no precisó en su comunicado cuánto tiempo permaneció interrumpido el servicio ni la cantidad de usuarios afectados.

¿Por qué ocurrió el apagón?

De acuerdo con la explicación ofrecida por Luz y Fuerza, la demanda de electricidad superó la capacidad de la línea de interconexión, lo que provocó la salida del transformador de la subestación de Las Terrenas.

La compañía aseguró que había advertido desde 2015 sobre las limitaciones técnicas de esa línea y sobre el riesgo de que quedara rezagada frente al crecimiento urbano, hotelero e inmobiliario de la zona.

"Desde la construcción de esta línea en 2015, nuestra empresa ha advertido reiteradamente a las autoridades sobre las limitaciones técnicas de la línea y el riesgo de que resulte insuficiente ante el crecimiento de la demanda", indicó.

Luz y Fuerza sostuvo que las medidas necesarias para ampliar la capacidad del sistema no han sido ejecutadas con la urgencia requerida.

La compañía recordó que el 16 de agosto de 2024 se produjo otro evento similar por sobrecarga. Después de ese incidente, afirmó haber comunicado el problema a la Superintendencia de Electricidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y otras autoridades del sector.

Según la empresa, aunque se manifestó disposición para evaluar el caso, todavía no existe una respuesta concreta.

La solución que propone la empresa

Luz y Fuerza planteó como solución estructural la construcción de una línea de transmisión de 138 kilovoltios entre Nagua y Sánchez, junto con una nueva subestación eléctrica en Las Terrenas.

La subestación propuesta tendría una capacidad de entre 40 y 60 megavoltio-amperios, lo que, según la compañía, permitiría atender el crecimiento de la demanda, estabilizar el voltaje y reducir las interrupciones.

La empresa consideró que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, garantizar la capacidad necesaria para transportar la energía hacia la comunidad.

También aseguró estar dispuesta a realizar inversiones para contribuir con una solución, pero condicionó esa participación al pago de una deuda que atribuye al congelamiento de la tarifa eléctrica desde 2020.

El monto de esa deuda no fue especificado en el comunicado.

Advierte riesgos para el desarrollo turístico

La compañía reconoció que los apagones tienen un impacto negativo sobre residentes, comercios, hoteles y proyectos inmobiliarios de Las Terrenas y El Limón.

Advirtió que cualquier demora adicional en la construcción de una nueva línea y sus respectivas subestaciones agravará la situación eléctrica de la zona.

Luz y Fuerza explicó que su contrato de concesión la obliga a conectar a las personas y empresas que soliciten el servicio. Sin embargo, afirmó que la capacidad limitada de la infraestructura de interconexión compromete la calidad del suministro.

"Esta no es una decisión discrecional, sino una imposibilidad técnica derivada de la infraestructura de interconexión, que viene agravándose desde 2015", indicó.

La empresa solicitó a las instituciones involucradas adoptar decisiones concretas, definir un cronograma verificable y cumplir los compromisos asumidos con la comunidad.

"La comunidad no puede seguir pagando las consecuencias de una infraestructura insuficiente, de obligaciones incumplidas y de una falta de acción advertida durante más de una década", concluyó Luz y Fuerza.