Multitud acompaña exequias de monseñor Antonio Camilo, que será sepultado este domingo en La Vega

Cientos de fieles, sacerdotes, autoridades y dirigentes políticos acudieron a rendir el último homenaje al obispo emérito, monseñor Antonio Camilo, cuyo legado de servicio, humildad y cercanía con la gente fue resaltado durante las honras fúnebres. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La Catedral Inmaculada Concepción de La Vega recibió este domingo a cientos de fieles que acudieron a despedir a monseñor Gabriel Antonio Camilo González, obispo emérito de la Diócesis de La Vega, cuyo cuerpo fue expuesto desde horas de la mañana antes de la misa de exequias programada para las 3:00 de la tarde.

Tras la celebración eucarística, el prelado será sepultado en la cripta de la Catedral, cumpliendo con el programa oficial de honras fúnebres informado por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Durante las honras, representantes de comunidades parroquiales, sacerdotes y laicos resaltaron la trayectoria de más de seis décadas de ministerio sacerdotal de monseñor Camilo, a quien definieron como un pastor cercano, humilde y entregado al servicio del pueblo.

En nombre de la parroquia Cristo Rey, donde desarrolló una parte importante de su ministerio en Santo Domingo, una comisión recordó que el sacerdote hizo del Evangelio "el centro de su existencia" y que nunca buscó reconocimientos, sino servir con sencillez, humildad y cercanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-124753-pm-2-6951b87d.jpeg Honras fúnebres amonseñor Gabriel Antonio Camilo González. (CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-124753-pm-3-8d377448.jpeg Honras fúnebres a monseñor Gabriel Antonio Camilo González. (CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-124755-pm-81cfcd6b.jpeg Honras fúnebres a monseñor Gabriel Antonio Camilo González. (CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-124753-pm-9a3881ba.jpeg Honras fúnebres a monseñor Gabriel Antonio Camilo González. (CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/whatsapp-image-2026-07-19-at-124754-pm-5598fdf9.jpeg Honras fúnebres a monseñor Gabriel Antonio Camilo González. (CÉSAR JIMÉNEZ ) ‹ >

Testimonios y legado

En el mensaje se destacó que durante más de 50 años acompañó las alegrías y sufrimientos de miles de familias, administró los sacramentos, visitó enfermos y dedicó especial atención a la formación de los jóvenes, a quienes animaba a descubrir su vocación y vivir la fe como un compromiso diario de amor y solidaridad.

"Su legado permanece vivo en las comunidades que ayudó a formar, en las familias que acompañó y en los jóvenes que inspiró", expresó la representación parroquial, al elevar una oración para que Dios lo reciba "como siervo bueno y fiel".

Entre las personalidades presentes estuvo el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), Víctor "Ito" Bisonó, quien recordó la labor pastoral desarrollada por monseñor Camilo en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.

"Su legado es imperecedero. Siempre estaba atento a la realidad del país y hasta en sus últimos años compartía sus reflexiones con nosotros. Fue un ejemplo de valores, principios, trabajo y compromiso con la familia", manifestó el funcionario al acudir a darle el último adiós.

Por su parte, el párroco de la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, padre Porfirio Espinal, afirmó que la Iglesia pierde a "un gran hombre", al recordar la vida de servicio del obispo emérito.

Explicó que monseñor Camilo ingresó al seminario siendo apenas un niño y desarrolló un amplio ministerio en distintas comunidades del país, destacándose en Cristo Rey por el trabajo que realizaba junto a los jóvenes y por su promoción de las vocaciones sacerdotales.

"Fue un pastor que se entregó a su pueblo. Decía que había que amar a todos: a los buenos porque se lo merecen y a los malos porque lo necesitan. Fue un hombre humilde que quiso servir de corazón con sencillez", expresó Espinal.

Añadió que ese testimonio permitió que durante su episcopado florecieran numerosas vocaciones sacerdotales en la diócesis, dejando una huella permanente en la Iglesia dominicana.

Monseñor Gabriel Antonio Camilo González falleció el pasado viernes a los 88 años mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.

Apenas dos semanas antes había celebrado 64 años de ordenación sacerdotal.

Como parte de los actos posteriores a su sepultura, la Diócesis de La Vega celebrará un novenario en todas sus parroquias y un novenario oficial en la Catedral a partir de este 20 de julio, en memoria del obispo emérito.