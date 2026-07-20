Identifican estructura criminal tras asalto a camión de valores en Monte Plata; hay dos presos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa, en la que explicó lo relativo al asalto del camión de valores en Monte Plata. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La Policía Nacional apresó a dos hombres e identificó a miembros de una presunta estructura criminal vinculada al asalto contra un camión de transporte de valores ocurrido el pasado 13 de julio en una estación de combustibles del distrito municipal de Don Juan, provincia Monte Plata.

La información fue ofrecida la tarde de este lunes por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa, en la que explicó que el caso fue esclarecido mediante una investigación desarrollada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Pesqueira informó que uno de los detenidos es Aneurys Adolfo Ortiz Ogando , señalado como el conductor del vehículo utilizado durante la ejecución del asalto , quien, según dijo, admitió su participación en el hecho.

El segundo arrestado es Juan Carlos Suero López, identificado por las autoridades como el responsable de elaborar y clonar las placas vehiculares utilizadas para facilitar acciones delictivas.

"En el proceso investigativo se pudo comprobar de manera inequívoca que esta persona (Juan Carlos Suero López) se dedica a falsificar placas y matrículas de vehículos", detalló Pesqueira en la rueda de prensa.

Preciso que, al momento de realizar el allanamiento, Suero López quemó parte de las evidencias que utilizaba para falsificar las placas.

No obstante, indicó que se le ocuparon decenas de placas falsas y otros elementos relacionados con esa actividad ilícita en el local que utilizaba para su fabricación, un vehículo, tres teléfonos y un arma de fuego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-61340-pm-de11971b.jpeg Allanamiento por parte de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-61340-pm-2-719e1a0b.jpeg Momentos del asalto, detectado en la cámara. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-61340-pm-1-06251b9a.jpeg Cámaras de seguridad. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-61339-pm-00b2fc53.jpeg Implicados en el asalto a camión de valores en Monte Plata. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Otros implicados en el caso

De acuerdo con Pesqueira, las investigaciones permitieron localizar el vehículo utilizado para la huida, al cual le habían colocado una placa clonada, así como identificar a los demás presuntos responsables del asalto.

Las valijas robas y otras evidencias del caso fueron encontradas la carretera Monte Plata -Don Juan, en un solar baldío en la entrada del paraje El Dean, conforme indicó.

Los cuatro señalados son Joel Andrés Samboy Regalado, alias "el Capi"; Deivi Rosado Durán, alias "el Gordo"; Mario Solis Valdez y Juan Francisco Rodríguez Pérez, quienes permanecen prófugos.

El portavoz indicó que durante las pesquisas también fueron ocupadas evidencias de interés que fortalecen el proceso judicial contra los involucrados.

Investigación en curso

Pesqueira aseguró que la Policía mantiene activa la búsqueda de otros tres integrantes de la estructura criminal con el objetivo de capturarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, indicó que trabajan para identificar a otros integrantes de la banda delictiva.

Agregó que las investigaciones continúan en curso para completar el proceso y garantizar que todos los responsables respondan ante la justicia por el asalto al camión de valores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-63743-pm-1-6e7674b6.jpeg (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-63743-pm-b1d3b24f.jpeg Prófugo vinculado al asalto de un camión de valores en Monte Plata. (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-63741-pm-141f3e01.jpeg (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/whatsapp-image-2026-07-20-at-63742-pm-dd2b9026.jpeg (POLICÍA NACIONAL) ‹ >