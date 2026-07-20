Obras Públicas y RD Vial iluminan más de 200 kilómetros de carreteras para reforzar la seguridad vial

MOPC y RD Vial impulsan seguridad con iluminación de más de 200 km de autopistas ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD Vial, alcanzó más de 200 kilómetros de autopistas, carreteras, puentes y distribuidores iluminados con energía solar, como parte del Programa Nacional de Iluminación Vial, una iniciativa que fortalece la seguridad vial y moderniza los principales corredores de conexión entre el Gran Santo Domingo y las regiones Norte, Este y Sur del país.

Mediante una nota de prensa se destaca que dentro de las obras concluidas figuran la Circunvalación de Verón-Bávaro, el Bulevar Turístico del Este (tramo Rotonda de Punta Cana-Friusa), el peaje de la Autopista Duarte-Villa Altagracia y el entorno del elevado de Piedra Blanca, mientras avanzan los trabajos en los corredores Las Américas-Autovía del Este y Herrera-Najayo-Baní.

El director de RD Vial, Hostos Risik, manifestó que la meta es alcanzar la iluminación de 300 kilómetros en lo que queda de este año. El programa contempla la instalación de más de 15,000 luminarias LED solares en distintos puntos estratégicos de la red vial nacional.

RD Vial informó que, al 16 de julio de 2026, el programa registra 6,807 luminarias instaladas, 476 pendientes de instalación y 5,151 ya adjudicadas, para un total de 12,434 unidades en sus distintas etapas de ejecución.

Iluminación Túnel Las Américas-Autovía Del Este

RD Vial explicó que en el corredor comprendido entre la salida del túnel de Las Américas y el inicio de la Autovía del Este registra mil 565 luminarias solares instaladas dentro de una intervención continua de 30 kilómetros.

El proyecto integra tres frentes de trabajo: Entre la salida del túnel y el Puente Juan Carlos se contabilizan 170 luminarias instaladas y 221 pendientes dentro de un alcance de 391 unidades.

Desde el Puente Juan Carlos hasta el peaje Las Américas hay 297 luces instaladas y 147 pendientes, de un total de 444, mientras que en el tramo comprendido entre el peaje y el inicio de la Autovía del Este se reportan mil 98 instaladas y la ejecución continúa hasta completar el alcance de una adenda cuyo saldo adicional no está cuantificado en el informe.

9.29 KMS CIRCUNVALACIÓN VERÓN

En la vía estratégica de Punta Cana–Bávaro fueron incorpora 464 luminarias a lo largo de los 9.26 kilómetros de la Circunvalación de Verón–Bávaro, fortaleciendo la seguridad nocturna en una vía esencial para la movilidad del principal polo turístico del país.

La intervención abarca el trayecto que conecta el entorno de El Guateque, en Verón, con el Bulevar Turístico del Este, ruta que canaliza desplazamientos de residentes, trabajadores del sector hotelero, transporte de servicios y visitantes, y funciona como una alternativa para descongestionar los puntos urbanos de mayor presión vehicular.

La culminación de este tramo se suma a las intervenciones ejecutadas en el Bulevar Turístico y otros accesos de La Altagracia, como parte de una estrategia que combina iluminación, señalización, mantenimiento, limpieza y asistencia vial.

13 KMS ROTONDA–FRIUSA, BULEVAR TURÍSTICO

El Fideicomiso RD Vial culminó la instalación de 857 luminarias solares en el tramo comprendido entre la rotonda de Punta Cana y Friusa, sobre el Bulevar Turístico, abarcando aproximadamente 13 kilómetros.

El corredor enlaza el aeropuerto, zonas hoteleras, áreas residenciales, centros comerciales y comunidades donde se concentra una parte significativa de la actividad económica y laboral de La Altagracia. El sistema forma parte, además, de una estrategia de protección y mantenimiento preventivo de la infraestructura vial.

25 KMS PEAJE DUARTE-VILLA ALTAGRACIA

La institución que dirige Rizik también concluyó la instalación de 304 luminarias solares en el tramo de la Autopista Duarte comprendido entre el nuevo peaje y Villa Altagracia, con una intervención que abarca 25 kilómetros, en uno de los corredores de mayor importancia productiva y logística del país.

La culminación del tramo Villa Altagracia se suma a la intervención de Piedra Blanca y a nuevas etapas adjudicadas para extender progresivamente la iluminación de la Autopista Duarte y otros corredores de la región Cibao. La Autopista Duarte conecta el Gran Santo Domingo con las provincias del Cibao y concentra desplazamientos de pasajeros, transporte de carga y actividad comercial durante todo el día. La nueva iluminación fortalece las condiciones para transitar de noche, mejora la lectura de la vía y facilita la identificación de accesos, retornos y zonas próximas a comunidades.

RD Vial señaló que la iluminación vial se ejecuta como parte de una política integral de prevención, modernización y reinversión de los recursos administrados por el fideicomiso en mejoras visibles para los usuarios.

PIEDRA BLANCA CON 178 NUEVAS LUMINARIAS

El Fideicomiso RD Vial informó la finalización de una intervención de iluminación solar en el entorno del elevado de Piedra Blanca, donde fueron instaladas 178 luminarias para mejorar la visibilidad en puentes, retornos, vías marginales y accesos vinculados a este nodo de la Autopista Duarte.

A diferencia de una actuación lineal sobre carretera abierta, el proyecto se concentró en un punto de alta complejidad operacional, donde confluyen movimientos locales e interprovinciales. Por esa razón, su alcance se comunica como cobertura integral de un nodo vial y no como una cantidad específica de kilómetros.

39 KMS ILUMINACIÓN CORREDOR HERRERA–NAJAYO–BANÍ

El corredor comprendido entre el Puente Abanico de Herrera, Najayo y la Circunvalación de Baní registra mil 891 luminarias instaladas, con 108 unidades pendientes en la Circunvalación de Baní.

La actuación está distribuida en tres segmentos consecutivos: Entre el Puente Abanico de Herrera y Najayo fueron instaladas 774 luminarias en un tramo reportado con 12 kilómetros, seis por sentido. Desde Najayo hasta el inicio de la Circunvalación de Baní se completaron 973 luminarias abarvando 14 kilómetros, siete por sentido. Y en la Circunvalación de Baní se instalaron 144 luminarias, más 108 pendientes, dentro de un alcance cuantificado de 252 unidades y un trayecto de 13 kilómetros.

RD Vial informó que los dos primeros segmentos están finalizados, mientras los trabajos continúan en la Circunvalación de Baní. En conjunto, la intervención fortalece el principal acceso desde el Gran Santo Domingo hacia San Cristóbal, Peravia y las provincias del suroeste.