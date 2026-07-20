Faride sobre la reforma policial: ""No vamos a desistir de seguir intentándolo"

Hechos recientes en los que agentes de la Policía Nacional se han visto involucrados en muertes de civiles, fallecimiento bajo custodia e intercambios de disparos, han colocado el proceso de reforma de la institución frente a uno de sus principales desafíos y es lograr que esa transformación llegue a la actuación de sus agentes a las calles.

Sobre este proceso de transformación de la Policía Nacional, la ministra de Interior y Policía Faride Raful, destacó este lunes su firme compromiso con el cambio de la institución y aseguró que no habrá impunidad frente a los abusos policiales, al tiempo que reconoció que la desconfianza ciudadana hacia la institución forma parte del diagnóstico que sustenta el proceso de reforma.

"Contrario a años anteriores, estamos trabajando en favor de la transparencia para que no haya impunidad", expresó la funcionaria durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, en referencia a los recientes casos de violencia policial que han generado preocupación en la opinión pública.

"Es un cambio cultural. Pero no vamos a desistir de seguir intentándolo. Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que garantice la seguridad de todos", aseguró, conforme a una nota de prensa.

Avances en la reforma

Raful destacó algunos de los principales avances de la reforma, entre ellos la graduación de más de 12,000 agentes tras un proceso de formación de más de un año, el fortalecimiento del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) con la participación de académicos especializados, la creación de las mesas de seguridad y la incorporación de cámaras corporales (bodycams).

Sobre estas últimas, explicó que "forman parte del proceso de transformación y permiten fortalecer los sistemas de supervisión y vigilancia. Gracias a ello, más casos salen a la luz pública".

Desafíos de seguridad

La ministra también llamó la atención sobre la creciente incidencia de la violencia social como uno de los principales retos para la seguridad ciudadana. Explicó que, de los 43 homicidios registrados entre el 1 y el 17 de julio, 33 estuvieron relacionados con conflictos interpersonales.

"El combate a la delincuencia sigue siendo un gran desafío, pero también tenemos la mirada puesta en la violencia social, que hoy está dominando las causas de los homicidios", advirtió.

Ante esta realidad, recordó que el Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana y el Primer Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035, concebido para coordinar las acciones de todas las instituciones del Estado en materia de prevención.

Finalmente, Raful reiteró que la

es un proceso de largo plazo, pero aseguró que el

continuará impulsándolo con

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"No vamos a desistir de seguir intentándolo. Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que represente la seguridad de todos." Faride Raful Ministra de Interior y Policía “