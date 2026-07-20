El canciller insta a la ONU a acelerar el despliegue de la fuerza multinacional en Haití

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante su participación en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, exhortó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, con el objetivo de reforzar la seguridad en el país caribeño, la cual considera indispensable para que pueda celebrar elecciones libres y avanzar hacia la recuperación institucional.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación haitiana, el canciller instó a acelerar el despliegue de los contingentes militares comprometidos para hacer frente a la condición de inseguridad que enfrenta la nación vecina.

Álvarez recordó que la fuerza antipandillas fue autorizada para contar con hasta 5,550 efectivos. Sin embargo, reveló que hasta ahora solo poco más de mil se encuentran en Haití.

"Esa diferencia representa el principal desafío para el éxito de la misión", expresó el ministro, quien reconoció que, aunque existen tropas comprometidas y recursos para sostener la operación, todavía persisten obstáculos para completar el despliegue.

Explicó que el principal problema sigue siendo la limitada disponibilidad de transporte aéreo estratégico para trasladar con rapidez los contingentes y los equipos ya comprometidos.

En ese sentido, exhortó a los Estados que disponen de esa capacidad a ponerla al servicio de la misión para acelerar el envío de tropas y equipos.

Proceso electoral

Durante su intervención, el canciller insistió en que el restablecimiento de la seguridad es indispensable para avanzar hacia la normalización institucional y democrática de Haití.

Por ello, subrayó que, mientras varias zonas del territorio permanezcan bajo el control de las bandas criminales, será difícil garantizar condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, inclusivas y representativas.

En ese orden, Álvarez instó al Consejo de Seguridad a aplicar plenamente el régimen de sanciones establecido mediante la resolución 2653, no solo contra los líderes de las bandas, sino también contra quienes las financian, facilitan el tráfico ilícito de armas, lavan recursos provenientes de actividades criminales o les brindan apoyo material o político.

Asimismo, respaldó el planteamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) de desarrollar una estrategia regional para enfrentar las redes criminales transnacionales que operan en coordinación con las pandillas haitianas.

Asimismo, señaló la necesidad de continuar fortaleciendo la Policía Nacional Haitiana, el sistema judicial y las demás capacidades institucionales del Estado.

"Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio; solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente", sostuvo.

Respaldo de República Dominicana

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reiteró que República Dominicana mantendrá su respaldo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la estabilidad de Haití. En ese sentido, aseguró que el país continuará cooperando con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyando a la Fuerza de Supresión de Pandillas y reforzando el combate al tráfico ilícito de armas. Durante la reunión, el ministro Roberto Álvarez estuvo acompañado por el embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas.