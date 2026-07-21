Arrestan a cuatro jóvenes acusados de asaltar una joyería en Santiago

Los cuatros jóvenes arrestados por los efectivos de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro jóvenes fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional minutos después de que presuntamente asaltaran una joyería ubicada en el casco urbano de Santiago, de donde habrían sustraído dinero en efectivo y prendas de valor.

Los detenidos fueron identificados como Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Dervison Luis Restituyo Mejía y Ever Isaac Burgos García.

De acuerdo con el informe policial, el asalto ocurrió alrededor de las 4:10 de la tarde de ayer lunes, cuando cuatro hombres irrumpieron armados en el establecimiento, amenazaron al personal y cargaron con joyas y efectivo, para luego escapar a bordo de una yipeta Honda CR-V gris.

Acciones policiales

Tras recibir la denuncia y obtener las características del vehículo, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la interceptación de la yipeta en la avenida Estrella Sadhalá, próximo al sector La Gallera, donde fueron arrestados los presuntos implicados.

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Durante la intervención, los agentes ocuparon dinero en pesos y dólares, además de 4,895 gramos de plata, cuatro aretes de plata, cuatro teléfonos celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentación, la cual, según la Policía, habría sido utilizada para cometer el robo.

Todas las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público como parte del proceso investigativo.

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas para conocerles las medidas de coerción correspondientes.