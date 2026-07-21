Promueven diseño inclusivo para transformar las ciudades dominicanas

El foro celebrado en La Vega contó con la participación de diversos especialistas. ( FUENTE EXTERNA )

Arquitectos, ingenieros y representantes de diversos sectores coincidieron en la necesidad de replantear el diseño de las ciudades y edificaciones en República Dominicana durante el primer Foro Nacional "El Nuevo Estándar: Diseño Accesible e Inclusivo", celebrado en La Vega.

Durante el encuentro, los participantes abogaron por abandonar el concepto de diseñar para un usuario promedio y adoptar un enfoque que tome en cuenta, desde la etapa de planificación, las necesidades de adultos mayores, niños, personas con discapacidad, personas neurodivergentes y familias, con el propósito de crear espacios más accesibles e inclusivos.

La iniciativa fue organizada por la ingeniera Jaisa Rodríguez, directora de Voz Azul, junto al arquitecto Ricardo Abreu, de la firma Ing. César Arturo Abreu y Asociados, con el respaldo del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) y la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).

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Los organizadores señalaron que el país experimenta cambios demográficos que obligan a repensar el urbanismo y la arquitectura.

Según dijeron, más del 70 % de la población reside en zonas urbanas y que las personas de 60 años o más representan el 13.2 % de la población nacional, mientras que el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 registra unas 478,300 personas de cinco años o más con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, se destacó la importancia de incorporar la neurodiversidad dentro de los criterios de diseño, al considerar que las personas perciben e interactúan con los espacios de formas distintas.

El arquitecto Ricardo Abreu sostuvo que uno de los principales desafíos de la arquitectura contemporánea es dejar de enfocarse únicamente en el cumplimiento de normas técnicas para priorizar la experiencia de quienes utilizarán los espacios.

"Durante muchos años hemos diseñado para cumplir una normativa, pero no necesariamente para quienes vivirán, trabajarán o transitarán esos espacios", expresó Abreu.

Detalles sobre el marco legal

La directora técnica del Conadis, Katherine Rodríguez, explicó el marco legal dominicano sobre accesibilidad e inclusión.

Resaltó que el diseño universal beneficia a toda la población al propiciar espacios más seguros, funcionales y equitativos.

Durante el encierro, Jaime Rodríguez presentó un análisis sobre los cambios sociales y demográficos que influyen en las necesidades de la población.

"Si cambia el consumidor, cambia el producto. Cuando cambia el ciudadano, debe cambiar el espacio", señaló.

La jornada también incluyó un ejercicio vivencial en el que los asistentes experimentaron algunas de las barreras que enfrentan diariamente personas usuarias de sillas de ruedas, con discapacidad visual o auditiva, adultos mayores y niños dentro del espectro autista, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de incorporar la accesibilidad desde el diseño de los proyectos.

Los organizadores informaron que el Foro Nacional "El Nuevo Estándar" busca consolidarse como una plataforma permanente para impulsar una nueva cultura de diseño en el país, en la que la accesibilidad, la inclusión y el diseño universal sean criterios esenciales en la arquitectura dominicana.